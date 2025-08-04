健康網》暖溫蒜頭雞湯輕補不燥 炎夏防感冒

蒜頭雞湯湯頭甘甜，中醫師林本庭說，大人小孩都適合飲用，也有溫補身體、預防感冒的功效。（圖擷取自林本庭臉書）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏日流汗、進出冷氣房溫差大，一不小心就感冒，不妨來碗熱騰騰的蒜頭雞湯養生，中醫師林本庭在臉書專頁「林本庭 中醫師」分享私房食譜，教大家如何煮出營養又暖胃的蒜頭雞湯；其中蒜頭防感冒；紅棗富含維他命C、微量元素，抗氧化營養滿分。

林本庭指出，料理時可先將薑片、蒜頭與雞肉一同炒香，接著加水煮滾後放入中藥材，最後再加入蛤蜊與適量米酒提味。即使只煮小量份量，也能煮出濃郁湯頭。這道湯品不僅湯頭甘甜，大人小孩都適合飲用，也有溫補身體、預防感冒的功效。

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中醫師林本庭表示，紅棗富含維他命C、微量元素，抗氧化營養滿分；圖為示意圖。（圖取自freepik）

湯中的藥材包含當歸、川芎與何首烏（各2片）、大棗3顆，以及少許枸杞。其中紅棗（大棗）更是中醫常見的食補良品，具備調味與溫補作用，富含維他命C、微量元素與抗氧化成分。林本庭建議，紅棗一天食用3-5顆為宜，不易引發上火；與其泡茶飲用，不如整顆食用，更能攝取其完整營養。

中醫強調「藥食同源」，林本庭點出，一鍋簡單的蒜頭雞湯，不僅能溫暖腸胃，也幫助提升身體免疫力，成為寒涼季節的日常好選擇。

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