健康網》你也這樣嗎？ 專家警告才起床做「此事」毀專注力

神經科學家溫蒂·鈴木（Wendy Suzuki）指出，民眾從睡夢中醒來後，最好盡可能遠離智慧型手機，以免損害專注力；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你想保護自己的大腦嗎？專家點出，一大清早起床後的「某項」習慣，特別容易傷害大腦，最好避免做！因為這個看起來也許無害的動作，其實對大腦與情緒具有破壞力。

《UNILAD》報導，現代人通常會使用智慧型手機設定鬧鐘，可能在按掉鬧鐘的停止鍵後，又會看一下是否有新的通知，或是群組有沒有更新的訊息，就這樣，人們通常會開始刷社群媒體，又開始陷入了短影音、各式網頁，大腦並不喜歡一天起點，竟是從刷手機開始。

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神經科學家溫蒂·鈴木（Wendy Suzuki）指出，民眾從睡夢中醒來後，最好盡可能遠離智慧型手機。因為科學已經證實，一早醒來就拿起手機，會讓壓力荷爾蒙（皮質醇）飆升，不只奪走你寶貴的專注力，還會使得神經系統在你還沒深呼吸前，就進入高度警戒狀態。

溫蒂·鈴木表示，如果一個人一天的第1件事就是查看手機，那麼大腦就錯過了一天中最大的韌性，我們醒來時，大腦正屬於「神經可塑性顛峰模式」，睡眠期間大腦多巴胺得到恢復，大腦對於外部刺激的適應和轉化能力被強化。「這可以提升你的動力、創造力和專注力，但是手機螢幕卻讓這種潛力衰退。」

如果想要改變這樣的習慣，民眾可以怎麼做呢？溫蒂·鈴木建議以下3項做法改善：

●先把看手機的時間延後20分鐘，先做些伸展運動。

●寫下3件你想專注的事情

●坐下來，喝杯咖啡，思考一下。

藉由這3項做法，你可以看看當留給大腦空檔以後，發生了什麼改變。

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