自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》你也這樣嗎？ 專家警告才起床做「此事」毀專注力

2025/08/06 09:31

神經科學家溫蒂·鈴木（Wendy Suzuki）指出，民眾從睡夢中醒來後，最好盡可能遠離智慧型手機，以免損害專注力；圖為情境照。（圖取自freepik）

神經科學家溫蒂·鈴木（Wendy Suzuki）指出，民眾從睡夢中醒來後，最好盡可能遠離智慧型手機，以免損害專注力；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你想保護自己的大腦嗎？專家點出，一大清早起床後的「某項」習慣，特別容易傷害大腦，最好避免做！因為這個看起來也許無害的動作，其實對大腦與情緒具有破壞力。

UNILAD》報導，現代人通常會使用智慧型手機設定鬧鐘，可能在按掉鬧鐘的停止鍵後，又會看一下是否有新的通知，或是群組有沒有更新的訊息，就這樣，人們通常會開始刷社群媒體，又開始陷入了短影音、各式網頁，大腦並不喜歡一天起點，竟是從刷手機開始。

神經科學家溫蒂·鈴木（Wendy Suzuki）指出，民眾從睡夢中醒來後，最好盡可能遠離智慧型手機。因為科學已經證實，一早醒來就拿起手機，會讓壓力荷爾蒙（皮質醇）飆升，不只奪走你寶貴的專注力，還會使得神經系統在你還沒深呼吸前，就進入高度警戒狀態。

溫蒂·鈴木表示，如果一個人一天的第1件事就是查看手機，那麼大腦就錯過了一天中最大的韌性，我們醒來時，大腦正屬於「神經可塑性顛峰模式」，睡眠期間大腦多巴胺得到恢復，大腦對於外部刺激的適應和轉化能力被強化。「這可以提升你的動力、創造力和專注力，但是手機螢幕卻讓這種潛力衰退。」

如果想要改變這樣的習慣，民眾可以怎麼做呢？溫蒂·鈴木建議以下3項做法改善：

●先把看手機的時間延後20分鐘，先做些伸展運動。

●寫下3件你想專注的事情

●坐下來，喝杯咖啡，思考一下。

藉由這3項做法，你可以看看當留給大腦空檔以後，發生了什麼改變。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中