健康網》健康低脂又清爽 營養師教做「薑絲蛤蜊冬瓜湯」

營養師黃雅鈺分享，薑絲蛤蜊冬瓜湯含有低脂高蛋白的蛤蜊及高含水的冬瓜，熱量又低，適合減重者食用。（圖取自黃雅鈺臉書）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎炎夏日容易火氣大，不妨來碗清爽的湯！營養師黃雅鈺於臉書專頁「營養師Couple食記」發文分享5步驟即可上桌的「薑絲蛤蜊冬瓜湯」，並指出，蛤蜊為低脂的優質蛋白質食物、冬瓜為高含水食材，熱量極低，適合減重者食用。

蛤蜊低脂高蛋白 補鐵又抗老

黃雅鈺表示，蛤蜊含有維生素B12、鐵及鋅，是低脂肪的蛋白質食物，相較於中脂的豬排骨，其所含的脂質較低，對於控制體重及血脂者更為適合。

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營養師薛曉晶也指出，蛤蜊熱量低，完勝雞胸肉，且每100克蛤蜊含有8.2毫克的鐵，想要預防缺鐵性貧血，男生1天吃1次，女生1天吃2次，就可達到建議值。再加上蛤蜊含有維生素E，有助預防阿茲海默症，並可延緩細胞老化。因此，適量攝取蛤蜊好處多，不僅能補鐵，還能抗衰老。

冬瓜含水量高 還能促進腸蠕動

至於冬瓜，黃雅鈺說，冬瓜性涼、水分多，屬於蔬菜類，熱量超低，又含有維生素B群及各種礦物質，夏天吃更清爽消暑。冬瓜雖是夏天盛產，但因瓜熟時，表面有一層白粉，就像冬天的冰霜，因而得名。

國健署也在臉書專頁補充，冬瓜含有3大營養價值，其含水量高達94.1%，清爽又補水；含鉀離子，可補充夏天流汗流失的電解質；還有膳食纖維，能促進腸胃蠕動、增加飽足感。

黃雅鈺分享，冬瓜加薑，除了可以調節料理的涼性外，又能增加湯的風味，十分絕配。因此她推薦「薑絲蛤蜊冬瓜湯」，料理5步驟如下：

1.蛤蜊吐沙，備薑、蔥、冬瓜塊。

2.將薑和冬瓜放入湯中，上蓋煮滾。

3.待冬瓜軟爛後，放入蛤蜊煮開。

4.蛤蜊殼開後，可熄火。

5.調味加鹽、香油、灑蔥花，即可享用。

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