健康網》168不是減重萬靈丹 斷食法3大成功關鍵一次看

內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯表示，執行168須了解斷食只是時間控管、第一餐要能穩糖與飽足、策略要因人而異等3關鍵；才能成功減重；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕168斷食法成為風潮下，不少人都跟風力行，但你真的做對了嗎？內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯表示，許多人以為所謂168斷食法就是16小時不吃東西、8小時可以吃，其實這只是表面理解。執行168的成功關鍵，在於斷食只是時間控管，不是減重萬靈丹；選擇正確內容的第一餐，有助穩糖與飽足；身體代謝狀態不同，策略要因人而異；應依個人體質，確實選對食物與進食時間，才能達到健康減重目的。

陳潔雯於臉書專頁「療生活 ‧ 陳潔雯醫師」發文分享，診間常聽到求診個案信心滿滿地認為，自己有正確執行168斷食法，但實際上只是了解16小時不吃，卻可能在8小時中吃錯食物，須牢記斷食不是魔法，只是工具，關鍵還是在於吃進去的質與量。

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至於真正影響成敗的關鍵，其實藏在以下3大細節裡：

●成功關鍵1：斷食只是「時間控管」，不是減重萬靈丹

168斷食最大的價值，在於限制進食時間、幫助控制總熱量攝取與改善代謝節律。但如果8小時內大吃大喝、選錯食物類型，結果一樣可能造成血糖震盪、胰島素高漲，反而代謝更混亂。

內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯說，168斷食法有助控制熱量攝取與改善代謝，但若8小時內大吃大喝，仍可能造成血糖震盪、胰島素高漲；情境照。（圖取自freepik）

●成功關鍵2：你吃的第一餐，決定你後面的一天

很多人16小時一結束就喝手搖飲、吃甜食，血糖馬上飆高，接下來又餓又累又想吃。正確做法是：首餐建議以高蛋白+好脂肪+低GI澱粉為主，維持穩定血糖與飽足感。

●成功關鍵3：身體代謝狀態不同，策略要因人而異

斷食法並不適合所有人，尤其是血糖異常者（低血糖傾向、糖尿病）；長期壓力高、睡眠不足、易頭暈疲倦者；女性荷爾蒙波動大者（如多囊、甲狀腺失調），均須留意。不是不能做，但須評估後調整執行方式，才不會讓身體越來越失控。

陳潔雯提醒，斷食法不是壞事，但若發現自己「越做越沒力、越做越焦慮」，別懷疑，也許你只是需要代謝專業進行「量身校正」。畢竟，真正有用的減重方式，從來不是靠堅持，而是靠適合。

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