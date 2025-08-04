自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》孩子要高人一等 醫建議食補「8物」

2025/08/04 20:20

禾馨小兒遺傳內分泌醫師陳菁兒分享，想補鋅可以攝取牡蠣、牛肉、蛋黃等食物；示意圖。（圖取自freepik）

禾馨小兒遺傳內分泌醫師陳菁兒分享，想補鋅可以攝取牡蠣、牛肉、蛋黃等食物；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕孩子的發育，是父母最關心的議題。禾馨小兒遺傳內分泌醫師陳菁兒分享，門診中常看見有些孩子偏食又瘦小，生長曲線落後，抽血一看發現少了「鋅」。她建議，可以透過攝取牡蠣、牛肉、蛋黃、堅果等高含鋅食物來改善。

陳菁兒於臉書專頁「菁兒醫師的成長花園。兒童成長&性早熟&基因檢測。」發文指出，「鋅」不只是微量元素，它參與超過百種生理反應，包括改善味覺增進食慾刺激生長激素表現幫助蛋白質合成穩定免疫系統。所以，缺鋅會造成沒胃口， 吃不下就會缺乏營養，最後影響到身高發育，簡單來說就是一種惡性循環。

研究：4至7歲偏食兒童容易缺鋅

陳菁兒分享，根據長庚醫院2021年刊登在《Nutrients》的研究，團隊針對203名4-7歲兒童進行調查，透過問卷評估挑食行為發展程度身體活動量，並同時檢驗血清鋅、鐵、銅濃度。

結果發現，鋅缺乏的盛行率為37.4%，是3種微量元素中最高的，且挑食比例高達67.5%，兩者呈顯著相關。由此可以推論，偏食的孩子容易缺鋅。

研究推論，偏食的孩子容易缺鋅；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究推論，偏食的孩子容易缺鋅；圖為情境照。（圖取自freepik）

孩子缺鋅徵兆 可靠食補加強

除了上述提到孩子缺鋅會沒食慾、吃不好、長不高外，陳菁兒表示，還會出現經常嘴破、傷口好得慢，反覆感冒、免疫力差，以及課堂上注意力不集中、學習力下降等反應。

陳菁兒說，孩子每日建議的鋅攝取量為6歲以下5毫克左右、小學生約8-10毫克、國高中以上男生15毫克，女生12毫克。

她進一步指出，想要幫孩子補鋅，可以透過食補+營養品2種方式，含鋅量高的食物有牡蠣（含鋅量最多）、乾小麥胚芽、去殼南瓜籽、熟白芝麻、牛板腱肉、去殼腰果、豬肝、蛋黃等8種；至於營養補充品，建議諮詢醫師評估再行補充。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中