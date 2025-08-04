健康網》孩子要高人一等 醫建議食補「8物」

禾馨小兒遺傳內分泌醫師陳菁兒分享，想補鋅可以攝取牡蠣、牛肉、蛋黃等食物；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕孩子的發育，是父母最關心的議題。禾馨小兒遺傳內分泌醫師陳菁兒分享，門診中常看見有些孩子偏食又瘦小，生長曲線落後，抽血一看發現少了「鋅」。她建議，可以透過攝取牡蠣、牛肉、蛋黃、堅果等高含鋅食物來改善。

陳菁兒於臉書專頁「菁兒醫師的成長花園。兒童成長&性早熟&基因檢測。」發文指出，「鋅」不只是微量元素，它參與超過百種生理反應，包括改善味覺、增進食慾、刺激生長激素表現、幫助蛋白質合成、穩定免疫系統。所以，缺鋅會造成沒胃口， 吃不下就會缺乏營養，最後影響到身高發育，簡單來說就是一種惡性循環。

請繼續往下閱讀...

研究：4至7歲偏食兒童容易缺鋅

陳菁兒分享，根據長庚醫院2021年刊登在《Nutrients》的研究，團隊針對203名4-7歲兒童進行調查，透過問卷評估挑食行為、發展程度及身體活動量，並同時檢驗血清鋅、鐵、銅濃度。

結果發現，鋅缺乏的盛行率為37.4%，是3種微量元素中最高的，且挑食比例高達67.5%，兩者呈顯著相關。由此可以推論，偏食的孩子容易缺鋅。

研究推論，偏食的孩子容易缺鋅；圖為情境照。（圖取自freepik）

孩子缺鋅徵兆 可靠食補加強

除了上述提到孩子缺鋅會沒食慾、吃不好、長不高外，陳菁兒表示，還會出現經常嘴破、傷口好得慢，反覆感冒、免疫力差，以及課堂上注意力不集中、學習力下降等反應。

陳菁兒說，孩子每日建議的鋅攝取量為6歲以下5毫克左右、小學生約8-10毫克、國高中以上男生15毫克，女生12毫克。

她進一步指出，想要幫孩子補鋅，可以透過食補+營養品2種方式，含鋅量高的食物有牡蠣（含鋅量最多）、乾小麥胚芽、去殼南瓜籽、熟白芝麻、牛板腱肉、去殼腰果、豬肝、蛋黃等8種；至於營養補充品，建議諮詢醫師評估再行補充。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法