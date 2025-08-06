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健康網》水傷水果3大致命傷 公衛師：別吃了

2025/08/06 21:34

日前消費者購買水蜜桃，未料開箱後卻發現一盒爛果。台北市公共衛生公會理事蔡秉兼建議，別因惜食而將其吃下肚。（Judy Kuo提供）

日前消費者購買水蜜桃，未料開箱後卻發現一盒爛果。台北市公共衛生公會理事蔡秉兼建議，別因惜食而將其吃下肚。（Judy Kuo提供）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕大雨、大雨一直下，重創中南部農業；今夏盛產的芒果、龍眼、香蕉、木瓜、葡萄、酪梨都遭殃，社群網站也傳出網購水果，開箱卻是爛果、裂果的糾紛。台北市公共衛生公會理事蔡秉兼指出，水傷水果有3大致命傷，需慎選、勿惜食。

不過，也有些農園認賠出場，在自己的平台公告：「因近日連續大雨，造成水傷、破壞到品質，所以我們忍痛決定，8/5日之後，為了要顧全品質，暫停出貨！明年見！」

不少果農的心在淌血，桃園拉拉山水蜜桃小農說，平常在採果時，水蜜桃連被果蠅叮一口，從裡面開始腐敗，甚至會長蟲，被叮的部分非常細小，不容易發現，但食用時，咬下那一口，感覺極差，他會將此果挑出不賣。

蔡秉兼表示，水傷水果本身雖非立即有害，但會提高食品變質和微生物污染的風險，增加食物中毒或慢性健康問題的機會。以下的水果染菌可能帶來健康風險：

●微生物滋生：水傷會破壞果皮與內部組織，形成「開放性傷口」，讓細菌、黴菌等微生物容易入侵與繁殖，特別在濕熱環境下，水果會更快腐敗。

●毒素產生：像青黴菌、麴黴菌會在水果上產生黴菌毒素。黃麴毒素會致癌、棒麴毒素會損傷免疫系統、赭麴毒素會傷害腎臟。

蔡秉兼說，這些毒素即使高溫烹煮也無法完全去除，而且就算只看到一小塊發霉，黴菌菌絲其實可能早已蔓延整顆水果。此外，他認為，水傷會加快水果變質，導致維生素C等營養素流失，食用價值大打折扣。

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