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健康網》水果遭雨劫水傷 營養師：染菌果別下肚

2025/08/06 16:22

芒果高溫下也易水傷，佳齡生活健康中心營養師夏子雯建議，將損傷處切除仍可食用；圖為情境照。（圖取自freepik）

芒果高溫下也易水傷，佳齡生活健康中心營養師夏子雯建議，將損傷處切除仍可食用；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕自颱風丹娜絲後的西南氣流盤旋中南部上空，大雨造成水果水傷嚴重。佳齡生活健康中心營養師夏子雯針對水傷嚴重的水果，建議這類的水果應丟棄、勿食用。

營養師夏子雯在粉專「夏子雯-貼近你生活的營養師」上分享，水果若只是「輕微」撞傷、壓傷、凍傷，並且沒有腐爛或發霉，去除受傷的部分後，通常是可以食用的！但是「水傷」是指果實因為水分變化、外力碰撞或遭受到病菌感染，夏子雯指出，可能導致果皮或果肉出現水浸狀、軟爛或變色的現象。在泡到水中及大雨過後，土壤中的疫病菌可能藉由雨水傳播，造成果實感染，出現水傷，必須慎重查看其受傷程度。

夏子雯教戰挑選水傷水果法則：

●荔枝（露菌病）
受露菌病感染後，果實會出現褐色水浸狀病斑，然後擴大到整個果實，導致落果。

●西瓜：
可能會有螺旋紋路，類似惡魔果實，不建議食用。

●草莓：
水傷草莓容易腐爛，口感變差，保存期限也會縮短。

●蓮霧（裂果）：
裂果通常是水分變化大造成的，但若裂果有傷口、滲液或異味，可能已感染病菌，不建議食用。

不過，夏子雯提醒，芒果處於高濕環境過久，導致作物含水量過高也會有水傷，但有腐壞的臭味，只要將損傷部位切除，其餘仍可食用。

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