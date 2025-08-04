健康網》出生嬌小長大易得糖尿病 醫：疑過度餵養

出生愈輕的貝比較易出現胰島素阻抗，「陳建銘婦產科診所」院長陳建銘表示，可能與家長過度餵養有關。（資料照）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕出生時愈輕的貝比，較易出現胰島素阻抗，童年時期肥胖，將面臨較高的心血管代謝疾病風險。「陳建銘婦產科診所」院長陳建銘表示，出生時小小的貝比，家長都有補償心態，更認真的餵養，在臨床上，這類型的貝比回診時都被誇「頭好壯壯」，但也很容易養出第2型糖尿病寶寶。

根據2024年在電子生物醫學《eBioMedicine》期刊上，丹麥哥本哈根大學研究「出生體重和肥胖，取決於兒童和青少年心臟代謝風險相互作用》，挑選4263名平均年齡11.7歲，其中57.1%是女孩、42.9％為男孩。其中48.6%來自肥胖診所，51.4%來自一般族群。研究人員收集了參與者的出生體重、懷孕週數、身體測量數據、心血管代謝風險因子。

請繼續往下閱讀...

研究發現兒童期和青少年期的體重，與胰島素阻抗性、心臟代謝風險和血漿蛋白水平相關。童年時期肥胖則改變體重與胰島素抗性指標之間的關聯。此外，兒童肥胖也改變了體重與14種蛋白質（例如 IL15RA、MCP1 和 XCL1；P 交互作用 < 0.05）血漿濃度之間的關聯。

陳建銘指出，台灣人生出小貝比，一般低於2500公克就要進入保溫箱觀察，這類型新生兒器官還未長好，必須透過醫護人員細心照料，但一般女娃的體重都落在3000公克、男娃為3200公克以上，都屬正常。

陳建銘說，儘管體重正常，體型比較小隻點，抱起來輕輕的小貝比，一出生就會被媽媽、親人特別關注，於是加強餵養，可以歸於「補償心態」、「反彈性追趕」，養出胖嘟嘟的娃兒，但過度餵養，確實會養出糖尿病寶寶，長期高血糖會使胰臟分泌更多胰島素，最終細胞失去敏感度，進而造成胰島素阻抗現象。陳建銘也建議，適度餵養貝比，只要營養素夠就好。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法