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健康 > 心理精神

健康網》男性憂鬱常被忽略 專家：父親也需要被看見與協助

2025/08/04 15:25

專家呼籲，若出現過度憂鬱或焦慮等情緒困擾，應及早尋求專業的協助；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

專家呼籲，若出現過度憂鬱或焦慮等情緒困擾，應及早尋求專業的協助；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕傳統觀念裡常說：「男兒有淚不輕彈！」以致使得男性較不傾向承認自己受情緒困擾，甚至未尋求協助，但研究顯示，父親若罹患憂鬱症卻未獲診斷或治療，對孩子的社交和行為的負面影響可能持續數年。而專家也提醒，若家中男性出現過度憂鬱或焦慮等情緒困擾，應及早尋求專業的協助。

父親憂鬱無聲蔓延 孩子4年後焦躁憤怒風險倍增

董氏基金會指出，美國羅格斯大學學者在今年6月發表於《美國預防醫學期刊》的研究顯示，在以1422名父親及其子女為研究對象，於孩子年滿5歲時，對父親是否在過去1年內出現憂鬱症狀進行篩檢；9歲時，由其教師填寫1份行為與社交能力評估問卷。結果發現，父親若曾表現出悲傷、憂鬱或沮喪等症狀，孩子在4年後更可能出現焦躁、反抗、憤怒等行為，且合作性與自尊心都較低。

台師大教育心理與輔導學系兼任教授林家興表示，成年人罹患憂鬱症具有性別差異，男性較常出現煩躁、不輕易哭泣、食慾及睡眠減少等憂鬱症狀，傾向壓抑情緒，若無法承受，可能轉向尋求喝酒、抽菸或物質濫用等方式。上述研究者提出，憂鬱症可能導致父親的親職能力下降、對子女的情緒支持減少，增加家庭衝突與生活壓力。

他提醒，為人父母是件辛苦的責任，若出現過度憂鬱或焦慮等情緒困擾，應及早尋求專業的協助，有助於情緒調節與觀點轉換，也能學習更好的自我照顧與家庭支持方式。如身邊的伴侶或家人有情緒問題，建議以不評價的態度傾聽，鼓勵就醫。

林家興說，截至今年5月的統計，台灣已有503家心理諮商與治療所，和638家精神科醫療院所，心理資源可近性大幅提升，尋求協助已逐漸成為生活中的常態。

憂鬱不是軟弱 當爸爸也該被允許說「我不行了」

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說明，若能及早發現爸爸憂鬱並介入，不僅有助於父親的心理健康，也能提升孩子的整體幸福感。如同社會經常討論及認同的職業婦女角色，現代父親也是如此，在工作、家庭與育兒三個層面上，必須在當中取得平衡，當工作量過大、家庭庶務過重，或在育兒過程中遇到孩子生病、課業問題等需求增加時，都容易使父親承受更多壓力。

葉雅馨提醒，家人應多留意父親和以前相比是否有差異，例如變得沉默不語、沒有笑容、對原本有興趣的事物不再感興趣、社交活動明顯減少、出現較多負面情緒與想法、無存在的價值感等，都是觀察指標，這時家人可主動傾聽、鼓勵他表達情緒，給予同理支持、願意分擔的意願。

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