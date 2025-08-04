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健康 > 心理精神

男童身體像「扭毛巾」站不直 深腦刺激術助抬頭挺胸

2025/08/04 14:57

罹患肌張力不全症的江同學（右3）接受深腦刺激治療後，恢復行動自如，宛如獲得新生。（台大醫院提供）

罹患肌張力不全症的江同學（右3）接受深腦刺激治療後，恢復行動自如，宛如獲得新生。（台大醫院提供）

〔記者林惠琴／台北報導〕目前就讀大學的江同學，12歲時身體出現像「扭毛巾」或「麻花」一樣軀幹彎曲、站不直的情形，多次就醫找不出病因，最後在台大醫院發現原來罹患「肌張力不全症」，接受「雙側蒼白球內側核深腦刺激植入手術」後6個月，恢復行走自如，並重回學業軌道，宛如獲得新生。

台大醫院神經部主治醫師戴春暉表示，「肌張力不全症」可分為原發性與續發性，前者多與遺傳、基因有關，通常在6、7歲之前發病，若未把握黃金治療時，可能在青春期急速惡化，出現合併症，嚴重影響行走、活動與日常生活功能；後者則是多為腦傷、腦部感染或藥物副作用所造成。

戴春暉指出，肌張力不全症患者可能出現脊椎側彎，或是俗稱「歪脖子」的斜頸症。江同學的父親就說，孩子發病前與一般人無異，但逐漸出現扭不開瓶子、身體彎曲的動作，發病後，更是整個身軀變得歪曲，也對未來充滿恐懼。

不過，在台大醫院醫療團隊評估後，江同學於2019年接受高精度深腦刺激治療後，逐漸恢復。戴春暉指出，深腦刺激治療前需要仔細評估病人是否適合，接著利用高科技監測定位的精確電極植入手術，利用裝置在大腦深部腦核的電極進行電流刺激，術後也須持續進行電刺激參數調整，可有效改善巴金森氏症、肌張力不全症、原發性顫抖症及癲癇症等多種大腦疾病。

台大醫院神經部主任鄭建興表示，過去肌張力不全症的深腦刺激治療尚未被納入健保，昂貴醫材及手術費用讓不少病人卻步。不過，健保於2015年將巴金森氏症納入深腦刺激治療給付後，去年也擴及肌張力不全症適用，估計1年約50名病友受惠。

台大醫院深腦刺激治療團隊由巴金森暨動作障礙中心主導，並經由神經部、外科部、影像醫學部、麻醉部、護理部和社工室通力合作，目前已完成超過400例個案。

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