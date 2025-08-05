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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》茄紅素保養攝護腺 專家教3撇步加速吸收

2025/08/05 16:32

營養學者洪泰雄表示，茄紅素屬於胡蘿蔔家族，也是天然抗氧化力最強成分之一；對於健康則有護心、降低男性攝護腺癌風險等好處；示意圖。（圖取自freepik）

營養學者洪泰雄表示，茄紅素屬於胡蘿蔔家族，也是天然抗氧化力最強成分之一；對於健康則有護心、降低男性攝護腺癌風險等好處；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕茄紅素是存在於許多紅色食物中的成分，也是它們顏色亮麗的原因。營養學者洪泰雄表示，茄紅素屬於胡蘿蔔家族，亦是目前發現抗氧化力最強的天然成分之一；對於健康則有保護心血管、降低男性攝護腺癌風險、保護皮膚、視力等好處。飲食攝取茄紅素時，建議牢記加熱比生吃好、搭配油脂、避免空腹食用等3技巧，有益身體吸收率提高。

中和體內自由基、減少細胞受損

洪泰雄於臉書專頁發文指出，茄紅素是一種天然的紅色色素，也是抗氧化能力最強的一種天然成分，它能中和體內的自由基、減少細胞受損，進而為健康帶來以下5大好處：

●可以保護心血管健康，降低壞膽固醇的氧化，有助於預防動脈硬化與高血壓。

●被認為與降低攝護腺癌風險有關，對男性來說是一種特別重要的營養素。

●也可以保護皮膚，有助減少紫外線造成的曬傷，讓皮膚更有彈性、更不易老化。

●對於眼睛來說，它也有助於預防黃斑部病變，保護視力。

●還有抗發炎的潛力，對於慢性病預防可能也有幫助。

哪些天然食物含有茄紅素？洪泰雄指出，天然食物中，以番茄最為人熟知，尤其是熟番茄、番茄醬、番茄糊等，含量特別高。除了番茄之外，西瓜也富含茄紅素，其次還有紅肉木瓜、粉紅葡萄柚、紅甜椒、紅色柿子等，顏色越紅，茄紅素的含量通常也越高。

脂溶性營養素搭油脂吃吸收佳

至於茄紅素怎麼吃，吸收率才會提高？洪泰雄提醒，茄紅素屬於脂溶性營養素，必須搭配油脂才能有效吸收。想讓身體吸收得更好，可以記住以下3個關鍵技巧：

加熱比生吃好：經加熱後，茄紅素會釋放得更多，像是番茄炒蛋、番茄燉湯、番茄醬，都比生番茄更容易吸收。

搭配油脂吃：如用橄欖油、苦茶油炒番茄，或將番茄加入含脂肪的餐點中，吸收效果會更好。

避免空腹食用：飯後或和其他含油脂的食物一起吃，茄紅素的吸收效果最明顯。

洪泰雄總結強調，吃番茄沙拉當然也很好，但若想要攝取更多茄紅素，建議番茄煮過再吃、加點油，茄紅素吸收最有效。

營養學者洪泰雄說，茄紅素屬於脂溶性營養素，須搭配油脂才能有效吸收，且加熱後茄紅素會釋放更多，也比生番茄更容易吸收；示意圖。（圖取自freepik）

營養學者洪泰雄說，茄紅素屬於脂溶性營養素，須搭配油脂才能有效吸收，且加熱後茄紅素會釋放更多，也比生番茄更容易吸收；示意圖。（圖取自freepik）

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