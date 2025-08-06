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健康網》漂髮害頭髮消失？ 醫師警告：護髮之道就是別漂髮

2025/08/06 15:42

醫師陳詠婷指出，漂髮對頭髮損害極大，不是掉光而是直接「融化」，建議民眾最好不要漂髮；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師陳詠婷指出，漂髮對頭髮損害極大，不是掉光而是直接「融化」，建議民眾最好不要漂髮；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕南韓女星DJ SODA到髮廊漂髮竟導致整頭秀髮損毀，過去豐盈的髮量竟然嚴重掉髮，不只讓她的粉絲關心她的頭髮健康問題，也引發愛髮民眾對漂髮提心吊膽。據此，植診所生植髮專科醫師陳詠婷指出，漂髮對頭髮損害極大，不是掉光，而是直接「融化」，她建議民眾最好不要漂髮，以免影響三千髮絲的健康。

陳詠婷在臉書專頁「陳詠婷醫師。現聲說髮」發文分享，漂髮這件事與染髮有點像，但是漂髮使用的化學藥及濃度一定會更高。漂髮的化學藥劑，像是阿摩尼亞、氨水、過氧化氫之類的成分，讓頭髮的毛麟片打開來，再把毛髮裡面的色素溶解出來，而這些化學物質，如果使用的濃度太高，或者是停留在頭髮上面的時間太久，會讓原本維持頭髮強韌的「雙硫鍵」大量斷裂。

陳詠婷接著說，頭髮之間的雙硫鍵，它原本的作用在於，可以讓頭髮長得非常堅固，可以慢慢的延長之間的鍵結，不過，當化學物質停留在身上的時間過久，斷裂的雙硫鍵太多，沒有辦法再還原回來的時候，頭髮就會直接被融化。

不少民眾心中有疑問的是，造成像南韓女星DJ SODA這樣的頭髮損害事件，是否因為是化學物質直接接觸到皮頭才有如此嚴重後果？陳詠婷強調，只要單純碰到頭髮，就會讓頭髮之間的鍵結斷裂，頭髮就會直接融化斷掉。因此給護髮一族的建議就是，勿漂髮！

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