葡萄是「超級食物」！研究證實可護心、健腦、改變基因表現

科學證據顯示，葡萄富含超過1600種化合物，不僅有益心血管、大腦與皮膚健康，更能積極地改變人體的基因表現；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕一篇發表於權威期刊的最新文章指出，常見的葡萄憑藉其豐富的營養成分與經科學驗證的健康益處，理應被視為頂級的「超級食物」（superfoods）。

科學新聞網站《SciTechDaily》報導，這篇發表於《農業與食品化學期刊》（Journal of Agriculture and Food Chemistry）的綜述文章，由著名癌症研究專家、美國西新英格蘭大學藥學與健康科學院院長佩祖托博士（Dr. John M. Pezzuto）撰寫。

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佩祖托博士在文章中指出，「超級食物」一詞雖廣泛使用，卻缺乏官方科學定義。他強調，儘管葡萄的健康益處與藍莓等知名選項相當，卻常常被大眾所忽略。

科學證據顯示，葡萄是超過1600種化合物的天然來源，包括抗氧化物與多酚（polyphenols），如類黃酮、花青素、兒茶素及白藜蘆醇等。佩祖托強調，是「整顆葡萄」及其內含化合物的獨特基質（unique matrix）共同產生了生物效應，而非單一成分。

至今已有超過60篇同行評審的研究，證實了葡萄對健康的益處。其對心血管健康的幫助已獲充分證實，包括促進血管放鬆、維持健康循環及調節膽固醇水平。臨床試驗也顯示，葡萄有助於大腦健康（維持新陳代謝、改善認知）、皮膚健康（增強對紫外線輻射的抵抗力）、腸道健康（調節腸道菌群）與眼睛健康。

在最新的「營養基因組學」（Nutrigenomics）領域，研究更發現，食用葡萄能對人體相關系統的基因表現，產生積極的改變。佩祖托博士認為，這些基因層面的活動，很可能是葡萄帶來諸多健康益處的根本驅動力。

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