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健康網》吃出透亮保水肌！ 營養師：神經醯胺搭3物效果佳

2025/08/04 16:32

營養師王證瑋指出，食用神經醯胺若能再搭配膠原蛋白、維生素C、玻尿酸等3種營養素，效果更好；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師王證瑋指出，食用神經醯胺若能再搭配膠原蛋白、維生素C、玻尿酸等3種營養素，效果更好；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你是否曾經歷過明明每天早晚擦保養品，皮膚卻還是乾燥脫皮、泛紅不穩定？營養師王證瑋指出，問題可能出在「肌膚的屏障保護力不足」。這時候，就要靠吃的保濕成分即神經醯胺；若能再搭配膠原蛋白、維生素C、玻尿酸等3種營養素，效果更好。

王證瑋於臉書專頁「營養小當家_阿罐營養師」發文表示，神經醯胺（Ceramide）是存在於皮膚角質層中的「脂質類」成分，它就像「肌膚磚牆」中的水泥，能鞏固肌膚結構、防止水分流失，也能阻隔外來刺激物，維持肌膚穩定健康。

他分享，神經醯胺不只存在保養品中，透過飲食也能從體內建立肌膚防禦力。對於經常乾癢不適、膚況不穩、年齡肌開始老化的人來說，是一種保養選擇，讓肌膚由內而外，自然透出水潤光澤。

食用神經醯胺4功效

●鎖水保濕，改善乾燥肌膚狀況：神經醯胺能幫助肌膚建立健康的皮脂屏障，防止水分蒸發；另有研究指出，補充植物來源的神經醯胺可提升肌膚含水量、改善粗糙感。

●穩定膚況，減少泛紅與敏感：神經醯胺可修復受損肌膚屏障，有助於舒緩乾癢、敏感等不適，特別適合秋冬換季、過度清潔導致皮膚不穩的人群。

●延緩肌膚老化，維持彈性與光澤：隨著年齡增長，體內神經醯胺會逐漸流失，肌膚容易乾燥失去彈性；補充神經醯胺可作為肌膚抗老保養的一部分，維持年輕感。

●天然來源，安全溫和無負擔：常見保健品中的神經醯胺來源多為植物萃取（如小麥、大米、紅麴等），適合日常長期補充。

王證瑋建議，每日補充量約為10-40毫克植物性神經醯胺，可依產品建議使用，且需持續食用至少1-2個月才會逐漸感受到膚況改善，若能搭配膠原蛋白維生素C玻尿酸等成分，效果更佳，能多層次保養肌膚；他提醒，有麩質過敏者，需先確認其來源是否有小麥，如有標示無麩質（gluten-free），則更加安心。

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