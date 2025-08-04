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撐起罕病兒整個世界 陳性良用愛書寫父子動人篇章
〔記者蔡文居／台南報導〕現年59歲的陳性良先生，是一位堅毅溫柔、父代母職的典範父親。他兒子自出生便罹患罕見的肌肉失養症，3歲時夫妻離異，陳爸爸毅然承擔起獨自扶養重度身心障礙孩子的重責。他不僅日夜奔波醫院，孩子上學後更親力親為，陪讀接送、打理家務，撐起孩子整個世界。
他的孩子在國中時期，陳性良設法購置電動輪椅，每日陪伴孩子往返校園，風雨無阻，默默守護。因無法長時間工作，他靠打零工及學校提供的特教助理及校園整理工作維生，只為在孩子成長路上從不缺席。
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所幸他的孩子努力不懈，2年前順利錄取屏東大學資管系，陳性良持續陪伴左右，在公所與民間力量支持下，繼續寫下動人的父子篇章。
陳性良爸爸堅毅不拔、無怨無悔的愛，撐起孩子的未來，堪為自強不息的表率，並獲選南市「自強爸爸」。
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