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健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

健康網》不只花生易染黃麴毒素 營養師揪7類食物、3預防法

2025/08/04 13:08

營養師黃雅鈺表示，黃麴毒素不只藏於花生相關產品中，像是玉米類、穀類加工品、乾燥辛香料等食品也有；示意圖。（圖取自freepik）

營養師黃雅鈺表示，黃麴毒素不只藏於花生相關產品中，像是玉米類、穀類加工品、乾燥辛香料等食品也有；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期知名花生醬品牌因檢驗出黃麴毒素超標，而被要求下架、停產。營養師黃雅鈺於臉書專頁「營養師Couple食記」發文分享，黃麴毒素不只藏於花生相關產品中，像是堅果類、米、玉米類、穀類加工品、乾燥辛香料、果乾等也都有；想避免將其吃下肚，可以注意食物及食品保存、包裝及品牌。

黃雅鈺表示，黃麴毒素（aflatoxin）是由黃麴菌及寄生麴菌所產生的真菌毒素，已在流行病學及動物實驗中證實。黃麴毒素對人體及動物肝臟具有高度毒性，會增加肝癌的發生率。

她進一步說明，黃麴毒素容易在高溫潮濕環境下的食物上滋生，其具有耐高溫的特性，需加溫至260°C以上才能被消滅，一般加熱過程是無法被消滅的，所以正確的保存及選擇食物很重要。對此，她指出，台灣有針對總黃麴毒素、黃麴毒素M1及黃麴毒素B1明確的檢驗限量標準，中央及地方衛生機關也會定期針對市面產品抽驗。

不過，她強調，會受到黃麴毒素污染的食物其實有超級多種，大方向即是各種穀類、堅果類、果乾、粉類等相關製品，不可不慎：

果乾、玉米也藏黃麴毒素

●花生及相關食品：這是最常見的，如花生、花生糖、花生粉或花生醬等各式食品，或食用油脂（花生油）。

●堅果及相關食品：開心果、杏仁、榛果等。

●米：非真空包裝的米。

●玉米及相關食品：新鮮玉米、玉米點心、玉米粉、早餐穀片等，或食用油脂（玉米油）。

●穀類加工食品：爆米花、麵包、餅乾、各式穀粉、胚芽粉等。

●乾燥辛香料：辣椒粉、胡椒粉、肉豆蔻粉、薑黃粉等。

●果乾：無花果乾、葡萄乾、醋栗乾等。

3招避免吃進黃麴毒素

●避免將食物保存於高溫潮濕處：盡量保存在乾燥、溫濕度低的環境（例如防潮箱），或盡量放入冰箱冷藏保存，保存時也可放入乾燥劑。

●避免買散裝的食物及食品：散裝食品多半容易大面積接觸空氣，且容易吸濕，外觀不易判斷明確食品標示及效期，所以盡量購買新鮮、包裝完整或真空包裝食品。

購買商譽良好的食品：建議不同品牌輪流購買，但若非日常必要，就盡量減少食用，且一定要注意「食品效期」，過期或食品外觀異常、發霉等狀況一定要丟棄，不要吃下肚。

最後，她提醒，肝臟疾病或癌症等各種慢性疾病患者嬰幼兒兒童等器官代謝較弱者，要特別留意避免接觸黃麴毒素，選食上需要更謹慎，多注意食物安全問題。

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