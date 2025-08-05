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健康網》減重別再餓肚子！營養師揭5大關鍵吃對又吃飽

2025/08/05 07:27

營養師何沂霖說，許多減重者縮減攝食導致易餓，建議不要少吃，應掌握攝取足夠蛋白質與好油、喝足水等重點，才能吃對吃飽健康減重；情境照。（圖取自freepik）

營養師何沂霖說，許多減重者縮減攝食導致易餓，建議不要少吃，應掌握攝取足夠蛋白質與好油、喝足水等重點，才能吃對吃飽健康減重；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕減重者怕自己吃太多，經常忍飢受餓，然而吃太少可能是減重失敗主因。營養師何沂霖指出，許多減重者縮減攝食份量，因此導致易餓，結果一碰零食反而停不下來，進入惡性循環。建議減重者不要少吃，應掌握攝取足夠蛋白質與好油、蔬菜多樣化、至少一半選擇原型澱粉、喝水足量、食物調味等5大重點，才能吃對吃飽，健康減重。

何沂霖於臉書專頁「何沂霖 營養師」發文表示，你知道體重減不了，常見原因是吃太少嗎？不管是減重，還是為了健康，吃足對的食物，往往比計算熱量更重要。因此，減重不要少吃，須吃對吃飽，並強調以下5項減重要點：

●蛋白質跟好的油脂要足夠：大家都很怕吃肉、吃海鮮、吃油，但這些食物能幫助延緩飽足感、降低想吃零食或甜食的慾望，且避免肌肉流失，因此十分重要。

●蔬菜多樣化：不同顏色的蔬菜，有不同顏色的營養，蔬菜的纖維也有各種健康好處。但減重時大家很常會吃超多燙青菜，只配一點點飯，長期下來蛋白質攝取不足、熱量超低，非常容易復胖及造成流失肌肉。建議先把蛋白質吃足，蔬菜有一定的量即可；若覺得不飽，再多增加蔬菜。

營養師何沂霖表示，不同顏色的蔬菜，有不同顏色的營養，減重者應攝取多樣化蔬菜，並搭配蛋白質，才不造成肌肉流失與復胖；示意圖。（圖取自freepik）

營養師何沂霖表示，不同顏色的蔬菜，有不同顏色的營養，減重者應攝取多樣化蔬菜，並搭配蛋白質，才不造成肌肉流失與復胖；示意圖。（圖取自freepik）

●至少一半可選擇原型澱粉：更多纖維跟營養素的澱粉可以增加飽足感，且不像精緻澱粉，會讓身體很快感到飢餓。

●喝足量的水：可以把自己的體重乘以30-40，計算出1天大約需要喝多少水，也可以觀察尿液顏色。此外，身體缺水的其中一個反應就是會嘴饞，所以，覺得嘴饞時，可以先試著喝1杯水。

●食物要調味：調味不是指各種醬汁，醬汁通常偏甜又油膩，建議可以用鹽、黑胡椒、九層塔、蔥、薑、蒜、辣椒、各式迷迭香、茴香、孜然等香料粉作為調味料，避免食而無味。

何沂霖強調，食物提供能量，當身體覺得營養足夠，才不會覺得需要囤著脂肪，預備熱量不足時使用。

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