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健康 > 護眼顧齒

台灣小學生近視35.3％ 教育部：暑假也要落實3010護眼原則

2025/08/04 11:27

保護小朋友的視力健康，教育部提醒在暑假也要落實用眼30分鐘、休息10分鐘的護眼原則。（資料照）

保護小朋友的視力健康，教育部提醒在暑假也要落實用眼30分鐘、休息10分鐘的護眼原則。（資料照）

〔記者林曉雲／台北報導〕依衛福部國健署調查，2至11歲兒童近視率為24.1%，尚未入小學兒童近視率6.5%，小學兒童近視率35.3%，兒童每天使用3C產品超過1小時情形嚴重。教育部國教署組長葉信村今（4）日說明，暑假天氣炎熱，多數人選擇待在室內而增加使用3C時間，增加近視發生與度數惡化的風險，提醒家長重視孩子的視力保健，用眼30分鐘休息10分鐘及戶外活動120分鐘，並適時就醫檢測、落實遠視儲備與近視控制，共同守護兒少眼睛健康。

教育部國教署推動「學生視力保健計畫」主持人、醫師吳佩昌指出，研究顯示，近視每增加250度，眼球後端即拉長約1公釐，導致視網膜變薄，猶如氣球吹脹後變薄容易脆弱，進一步可能引起視網膜剝離、黃斑部病變等問題，增加失明風險，長期近距離使用電子產品或閱讀，容易導致睫狀肌持續緊繃，甚至呈現俗稱「鬥雞眼」情形，眼軸變長，一旦眼球變形，就難以回復，尤其兒童尚在發育階段，若長時間用力調節焦距，易產生「假性近視」。

吳佩昌表示，教育部建議家長定期帶孩子就醫，檢查視力真實狀況，及早檢查與治療；另依據世界衛生組織（WHO）建議，每天至少2小時、每週14小時戶外活動時間，為預防近視的關鍵，戶外自然光線充足，能促進視網膜分泌多巴胺，有效防止眼軸變長，降低近視風險。

葉信村表示，視力保健是長期而重要的健康投資，家長與學校攜手合作，暑假期間落實「3010護眼原則」及「戶外活動120」等行動，定期追蹤學生視力變化，及早發現與介入治療，減少高度近視造成的視覺障礙風險，積極引導學生養成良好用眼與生活習慣。

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