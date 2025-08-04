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男子昏倒無心跳 新竹消防員CPR救回

2025/08/04 10:06

竹市消防員救回OHCA市民。（消防局提供）

竹市消防員救回OHCA市民。（消防局提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市消防局日前接獲緊急救護通報，北區延平路一段附近，年約50歲男性在晚餐用餐時突然昏倒並失去意識，疑似心肺功能停止（OHCA），由在場民眾第一時間為患者實施心肺復甦術（CPR），隨後撥打119求助。消防局立即派遣香山分隊隊員劉得生、陳耀彬，以及中山分隊隊員吳忠錡、呂明峯駕駛救護車迅速趕往現場，對患者進行緊急救護後迅速送醫，成功挽回一條生命。

消防局說明，救護人員到達前，現場已有民眾為患者實施心肺復甦術，爭取了關鍵救援時間。中山及香山分隊救護車接續抵達後，立即接手評估生命徵象。經初步檢查，患者呈現無意識、無呼吸、無心跳的OHCA狀態，情況十分危急。

現場救護人員立即進行任務分工，著手施行高品質CPR，以維持血液循環；BVM（正壓輔助呼吸），將空氣送入肺部，維持基本的氧氣供應；使用AED進行2次電擊並持續監測。經一連串專業且迅速的處置後，患者恢復自發性循環，在救護車上持續供氧、監測生命徵象，並進行心電圖檢查，全力穩定病況。

市府呼籲，為提升全民防災及急救應變能力，消防局每月19日定期舉辦防災宣導及救護技術訓練，歡迎點擊連結踴躍報名參加。完成課程者將核發學習證卡，鼓勵市民主動學習基本急救技能CPR與AED操作，於關鍵時刻挺身而出、守護生命。

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