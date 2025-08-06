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健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》少吃就會瘦？ 減重門診導正觀念

2025/08/06 10:31

亞東醫院營養科主任蘇筱媛說，運動後適量補充蛋白質與營養素，才有助於肌肉修復與提升代謝；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

亞東醫院營養科主任蘇筱媛說，運動後適量補充蛋白質與營養素，才有助於肌肉修復與提升代謝；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台灣成年人過重與肥胖率高達5成，重度肥胖（BMI≥35）更是健康高風險族群。許多民眾在減重時誤以為「少吃就會瘦」，卻忽略了營養均衡的重要，反而導致肌肉流失、代謝下降。亞東醫院營養科主任蘇筱媛提醒，減重過程中，特別是在運動後，適量補充蛋白質與營養素，有助於肌肉修復與提升代謝。

亞東營養師團隊也將營養教育納入減重門診，協助病患在控制熱量的同時，保留身體所需營養，避免「瘦了，但變虛」的情況發生。強調非手術的減重方案，整合多專業醫療資源，包括：減重諮詢門診、營養科衛教、個案管理師、團體運動課程、藥物輔助治療、非侵入性雷射溶脂。

2022年刊登於《Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism》的研究指出，熱量限制所導致的能量消耗下降，不只是因為脂肪或肌肉減少，更是身體主動降低基礎代謝的結果，身體以為「進入飢荒」，就會減少甲狀腺賀爾蒙分泌、降低體溫與心跳速率，會讓人感覺疲倦、易冷、情緒低落。

因此，亞東體雕減重團隊醫師阮廷倫指出，減重的最大挑戰，不在於飲食限制或運動計畫，而在於如何克服心理壓力與生活慣性的束縛。因此這個團隊非常重視病患的情緒管理與動機支持。透過個案管理師與團隊持續陪伴，建立良好醫病互動關係，讓減重者在每一次回診與交流中都能獲得肯定與力量，是這次減重成功的核心關鍵。

個案管理師林蓶彤補充，減重從來不是一場孤軍奮戰，而是一個需要全方位支持的歷程。從營養攝取、運動習慣、情緒穩定，到回診追蹤，團隊提供的不只是計畫，而是一套可以持續落實的生活方式轉型策略。

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