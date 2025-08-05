健康網》懷孕後期常抽筋 不單是缺鈣而已

孕期後期最常缺乏的礦物質包含鎂、鈣、鉀、鐵等4種，營養師王證瑋建議補齊；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多準媽媽進入孕晚期後，經常會出現半夜腳抽筋、腰痠背痛、手腳水腫、情緒不穩等身體不適。對此，營養師王證瑋於臉書專頁「營養小當家_阿罐營養師」發文提醒，孕期後期最常缺乏的礦物質包含鎂、鈣、鉀、鐵等4種。這些營養素在胎兒發育與母體穩定方面扮演重要角色，一旦缺乏，便容易出現抽筋、疲勞、水腫、貧血等症狀。

孕期4大關鍵礦物質解析

1. 鎂（Magnesium）：有助於穩定神經與肌肉功能，能減少孕晚期抽筋、焦慮與便秘狀況。常見於深綠色蔬菜、堅果、黑巧克力等食物，建議每日補充200〜400毫克，應依醫師指示調整劑量。

請繼續往下閱讀...

2. 鈣（Calcium）：胎兒骨骼發育會大量消耗母體的鈣，若補充不足，孕婦容易腰痠、抽筋或牙齒敏感。建議每日攝取1000〜1200毫克，可從牛奶、豆腐、小魚乾等食物中獲得。

3. 鉀（Potassium）：能調節體內水分與電解質平衡，減少水腫及無力感。香蕉、奇異果、酪梨、馬鈴薯等都是良好來源。

4. 鐵（Iron）：對於預防孕期貧血至關重要。胎兒會大量吸收鐵以生成血紅素，建議搭配維生素C攝取以提高吸收效率，紅肉、黑豆、豬肝等均富含鐵質。

營養師王證瑋說，鎂有助於穩定神經與肌肉功能，能減少孕晚期抽筋、焦慮與便秘狀況；圖為情境照。（圖取自freepik）

王證瑋特別指出，抽筋並不一定是因為缺鈣，有時缺鎂才是關鍵，建議選擇孕婦專用綜合維他命，以獲得鈣、鎂、鐵、鋅等礦物質的綜合補給。但也提醒，礦物質攝取應以醫師與營養師建議為準，切勿自行過量補充，以免造成身體負擔。

此外，若孕婦出現頻繁抽筋或嚴重水腫等異常情況，應盡早就醫，以排除妊娠毒血症等潛在風險。王證瑋強調，孕期後期是母體承受最大負荷的階段，補對營養不僅有助胎兒健康發展，也能減輕媽媽的不適感，為順產打下良好基礎，讓充足礦物質補給成為孕期的穩定支柱！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法