獨家》醫檢師執業率42.32％新低點 醫院估缺口1至2成

〔記者邱芷柔、林惠琴、林曉雲／台北報導〕超高齡社會醫療需求上升，外界多關注醫護人力量能，但其實醫檢師執業率也從2011年45.9%一路下滑至去年42.32%，中華民國醫檢師公會全聯會推估目前醫院人力缺口達1至2成，若持續流失快、新血少，可預期現行吃緊狀況再加劇，未來民眾恐要花更多時間等檢驗報告。

醫檢師負責執行臨床檢驗，利用科學儀器分析血液、尿液、組織切片等檢體，協助醫師診斷。衛福部去年核准給證達2.4萬餘人，執業登記卻僅1萬人，其餘可能轉往不用執登的生技公司或轉業。

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中華民國醫檢師公會全聯會理事長賴信亨表示，目前醫檢師「缺很大」，主要缺口集中在醫院，普遍達1至2成，不少醫院貼出招聘廣告超過半年仍乏人問津。

醫檢師公會全聯會秘書長林慶元指出，醫院執業醫檢師基本薪低，公家體系年收入不超過70萬元，必須加上夜班津貼才有機會破百萬，但仍低於其他醫事職類。因此許多人轉往生活品質相對穩定的檢驗所或生技公司。

此外，醫院需要輪值三班，在儀器自動化後，不少管理階層縮編人力，讓仍在崗位上的人員工作更吃重，降低年輕人投入意願或僅當作跳板有短暫歷練就走人。

若再加上國考及格率低迷，每年有2次醫檢師國考，近4年於年初舉辦的國考通過率均不到1成，去年同期更僅5.84%，7月場次及格率也普遍3成左右，在新進人員有限下，恐怕短缺已達1至2成的情況會再惡化，有些醫院不斷徵聘卻連一張履歷表都等不到。

衛福部表示，今年已委託國家衛生研究院展開醫事人力量能評估，醫檢師也納入評估規劃，預計明年完成研擬報告。

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