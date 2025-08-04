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健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

健康網》「無聲毒素」黃麴毒素 中醫：「濕熱毒邪」直攻肝臟

2025/08/04 11:42

近日知名花生醬驗出「黃麴毒素」超標；黃麴毒素屬於中醫所稱的「濕熱毒邪」，最常在潮濕環境中滋生；圖為示意圖。（圖取自freepik）

近日知名花生醬驗出「黃麴毒素」超標；黃麴毒素屬於中醫所稱的「濕熱毒邪」，最常在潮濕環境中滋生；圖為示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日知名花生醬驗出「黃麴毒素」超標，讓民眾對日常飲食安全再度拉起警報。黃麴毒素究竟是什麼？對人體有何危害？又該如何預防？翰醫堂中醫診所中醫師曾柏翰於臉書專頁「翰醫堂 中醫診所」發文提醒，黃麴毒素屬於中醫所稱的「濕熱毒邪」，進入體內會影響肝臟的解毒功能，長期攝取恐致癌；這類看不見、聞不到的「無聲毒素」正潛伏在我們的餐桌上。

黃麴毒素是什麼？

黃麴毒素是由黃麴黴在潮濕、溫暖環境中產生的劇毒物質，常見於花生、玉米、穀物等農產品中。這種毒素為目前已知最強的天然致癌物之一，特別容易損傷肝臟，長期攝取恐引發肝炎、肝硬化，甚至肝癌。更令人擔憂的是，黃麴毒素具高耐熱性，即使經過一般烹煮處理，也難以完全去除；其無色無味的特性，也讓人難以用肉眼或嗅覺察覺污染。

中醫觀點：濕熱毒邪傷肝

曾柏翰指出，黃麴毒素屬於中醫所稱的「濕熱毒邪」，最常在台灣這類潮濕環境中滋生。一旦進入體內，這些毒邪會直攻肝臟，造成疏泄失常，影響肝臟的解毒功能，進而影響整體健康。他提醒，脾胃為後天之本，若能維持良好脾胃機能、減少體內濕氣，便可間接減少毒素對身體的傷害。

台灣氣候濕熱，食物容易發霉。中醫師曾柏翰建議清淡飲食、避免油炸與甜膩食物，讓脾胃維持正常運化功能；圖為情境照。（圖取自freepik）

台灣氣候濕熱，食物容易發霉。中醫師曾柏翰建議清淡飲食、避免油炸與甜膩食物，讓脾胃維持正常運化功能；圖為情境照。（圖取自freepik）

預防黃麴毒素 中醫3建議

●顧好脾胃，遠離濕邪：台灣氣候濕熱，食物容易發霉。建議清淡飲食、避免油炸與甜膩食物，讓脾胃維持正常運化功能。

●養肝排毒，提升自癒力：平時可多吃綠色蔬菜、枸杞、菊花等食材，有助肝臟疏泄與排毒，並保持情緒穩定，促進肝氣流通。

●妥善保存食物是關鍵：開封後的花生醬、堅果類等易受潮發霉的食品，應密封冷藏保存，避免黴菌滋生。

曾柏翰說，食安無小事，除了注意食品來源與保存方式外，也應透過良好生活與飲食習慣，提升身體的防毒力與代謝力，守護健康。

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