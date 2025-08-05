健康網》早餐搭配植物奶 飽足感加倍

堅果奶是以杏仁、腰果、核桃、開心果、榛果等堅果為原料，經過絞碎加水打成漿後再過濾製成，屬於「油脂與堅果種子類」食物。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近年來植物奶風潮盛行，無論是在超市貨架、咖啡廳菜單，或健康飲食社群中，都能見到各式各樣的植物奶產品。不過，常見的堅果奶與豆奶，雖然都叫「奶」，其實來源與營養價值卻截然不同。對此，國民健康署於臉書專頁「食在好健康」特別發文解析，堅果奶屬於「油脂與堅果種子類」、豆奶（即豆漿）則屬於「豆魚蛋肉類」，兩者應互補搭配，而非相互取代，才能喝出健康。

堅果奶：油脂與維生素的來源

堅果奶是以杏仁、腰果、核桃、開心果、榛果等堅果為原料，經過絞碎加水打成漿後再過濾製成，屬於「油脂與堅果種子類」食物。主要提供不飽和脂肪酸，並含有維生素E、膳食纖維與礦物質，是健康脂肪的良好來源。

請繼續往下閱讀...

豆奶：植物性蛋白的代表

豆奶（即豆漿）則是以黃豆或黑豆為主原料製作，屬於「豆魚蛋肉類」食物，為低脂蛋白質的代表性飲品。豆奶中含有大豆異黃酮等植物性植化素，對女性保健尤其受到關注。

豆奶（即豆漿）則是以黃豆或黑豆為主原料製作，屬於「豆魚蛋肉類」食物。（圖取自freepik）

植物奶該怎麼喝？

●單喝享風味：如杏仁奶清爽、腰果奶濃郁，豆奶則滑順易入口。

●加入茶或咖啡中：腰果奶、榛果奶能增添飲品香氣。

●營養升級喝法：一杯豆奶加入一小匙堅果，一次補充蛋白質與好油脂。

●搭配早餐最加分：植物奶搭配全麥吐司、雞蛋與生菜，是均衡又有飽足感的理想選擇。

堅果奶≠豆奶！互補不取代

雖然堅果奶與豆奶都是植物性飲品，但因所屬食物類別與營養構成不同，應互補搭配，並非相互取代。此外，選購時應仔細閱讀成分標示，避免選擇添加過多糖分或油脂的產品，優先挑選成分單純的選項。

國健署也提醒，唯有均衡飲食、規律運動、良好睡眠與保持正向情緒，才能真正達成長期健康目標。選對飲品，也要選對生活方式。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法