健康網》夏天狂灌冰啤酒？ 小心脫水疲勞 3飲品來解救

營養師陳珮淳指出，酒精會抑制抗利尿激素，導致頻繁排尿，加速體內電解質如鈉、鉀、鎂等流失；圖為情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎炎夏日，許多人習慣以冰啤酒消暑，但營養師陳珮淳於臉書專頁「熊抱營養師｜珮淳」提醒，這樣做恐「越喝越渴」，不僅無法真正補水，還會加重身體負擔！因為酒精具有利尿效果，會讓腎臟加速排出體內水分，加上夏季流汗多，容易出現雙倍脫水與電解質流失的情況。她推薦3款補水神飲電解質能量茶、檸檬氣泡水／紅石榴醋飲、冷泡綠茶（無糖）。

啤酒反致疲勞 電解質流失降代謝

陳珮淳指出，酒精會抑制抗利尿激素，導致頻繁排尿，加速體內電解質如鈉、鉀、鎂等流失。這些電解質對維持心跳穩定、水分平衡、神經功能與肌肉運作至關重要。一旦缺乏，不僅補水失效，還可能引發抽筋、疲勞與代謝下降等症狀。

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3款補水神飲 替代啤酒更解渴

想在夏天真正補水、降火氣又維持精神，陳珮淳推薦以下3款健康飲品：

1. 電解質能量茶：含鈉、鉀、鎂，有助水分留在體內、防止脫水，適合大量流汗或酷暑時飲用。

2. 檸檬氣泡水／紅石榴醋飲：無糖酸味飲品可刺激味蕾、促進食慾，紅石榴多酚與檸檬維生素C具抗氧化作用。

3. 冷泡綠茶（無糖）：富含茶多酚與兒茶素，有助抗氧化、降火、去油膩，適合外食族或久坐辦公族群。

冷泡綠茶（無糖）富含茶多酚與兒茶素，有助抗氧化、降火、去油膩。（圖取自photoAc）

B群＋電解質＋植化素不可少

除了補水外，夏日飲食也須兼顧營養。陳珮淳提醒，夏季因飲食清淡與出汗多，容易造成以下3種營養素缺乏：

●維生素B群：有助能量代謝與神經穩定，缺乏會導致疲勞與情緒低落；來源可從：全穀類、深綠葉菜、堅果、營養補充品等攝取。

●電解質（鈉、鉀、鎂）：維持體內水分平衡，缺乏會導致水分不易吸收、出現抽筋等問題；來源可從：豆腐、地瓜、香蕉、綠葉菜等攝取。

●抗氧化營養素與植化素：對抗高溫與陽光導致的自由基傷害，幫助穩定膚況與循環；來源可從：紅石榴、綠茶、莓果、洋蔥、十字花科蔬菜、雪耳等攝取。

補水3要點 養成不脫水體質

陳珮淳提醒民眾，想在夏天維持活力與健康，不妨記住以下3個補水黃金關鍵：

1. 水要喝對：選擇含電解質飲品，避免單喝白開水導致水分流失。

2. 飲食抗氧化：攝取多色蔬果與茶類，保護細胞不受高溫損傷。

3. 補足B群與礦物質：讓身體「不當機」、精神有電。

喝對飲品、吃對營養，才能讓夏天清爽不脫水，告別疲累、煩躁與啤酒肚，真正享受健康夏日！

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