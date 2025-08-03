健康網》大腦健康藏在眼神裡！ 小心看東西「掃過頭」

台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，眼睛的動作，尤其是掃視時的精細變化，正是神經系統健康的預警訊號；圖為情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕眼睛不只是靈魂之窗，現在更是大腦健康的預警器。台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，眼睛的動作，尤其是掃視時的精細變化，正是神經系統健康與否的寫照。一旦眼球移動出現微妙的延遲或錯誤，就要注意可能是調控注意力、記憶、決策的大腦網絡，出現健康警訊。

「一個眼神，能看出一個人的狀態。」張家銘在粉絲專頁「基因醫師張家銘」發文分享，這句話比我們想像的還要科學。當我們看著一個人，覺得他眼神渙散，對焦不準，或反應有點慢，這可能不只是精神不濟，也有可能是大腦功能出現微小的警訊。

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張家銘引述研究表示，掃視眼動（Saccadic Eye Movement）是我們每秒都在做的事，只是大多數人不自覺。當我們想從螢幕左邊看向右邊，或從臉上掃過一個人的五官時，眼睛就會做出這種快速、跳躍式的移動。別看它只是一個小動作，背後牽動的可是整個大腦從頂葉、額葉、基底核到腦幹與小腦齊心協力的結果。換言之，掃視眼動測試則，它提供一個客觀、可重複的數據，幫助我們追蹤大腦功能變化。

在診間，張家銘常建議家屬或病人自己可以留意幾個「眼神異常」的小徵兆，這些都有可能是額葉、大腦頂葉或基底核功能退化的早期訊號：

●看東西常「掃過頭」或「跳過目標」

●要花比較久的時間才能看清楚一行字

●對突如其來的視覺刺激反應遲緩

●頻繁眨眼或「對不到焦」

如果民眾最近覺得眼神開始變得渙散，看東西易跳行，注意力變短暫，甚至眼動測試出現異常，別急著恐慌。可以從以下4項做法著手保護大腦：

1.規律運動：每週至少3次有氧運動（如快走、游泳），能促進大腦血流、刺激神經連結。研究發現，運動對前額葉與海馬迴有明顯保護力。

2.營養補充：Omega-3脂肪酸（深海魚油）、抗氧化蔬果、多酚、B群與益生菌，都是近年來被研究證實對認知有益的營養來源。

3.睡眠與放鬆：睡得好，記憶才會整理得好。同時，減少慢性壓力，透過冥想、深呼吸、正念等方式幫助神經系統「降噪」。

4.大腦刺激訓練：挑戰自己每天做一件「不熟悉」的事，例如學一種語言、換用左手刷牙、玩邏輯遊戲，都能讓神經路徑重新活化。

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