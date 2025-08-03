健康網》喝茶養生、刮油 醫：踩到誤區反效果

西園醫院婦產科醫師邱筱宸表示，喝茶可攝取兒茶素等對身體有益的植物化合物，但飯後立刻喝茶會影響鐵質、鈣質吸收，因此不建議；情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你是否習慣在飯後或午茶時間喝杯茶，覺得健康又放鬆？其實這杯熱茶裡，藏著不少你沒想過的營養秘密和喝法地雷。西園醫院婦產科醫師邱筱宸表示，喝茶不只是解渴，也能攝取兒茶素等對身體有益的植物化合物。不過，有些人認為空腹喝濃茶養生、喝茶能「刮油」減肥、冷泡茶或瓶裝茶同樣健康，答案都是否定或不一定；甚至飯後立刻喝茶助消化，其實也會影響鐵質、鈣質吸收，因此並不建議。

富含兒茶素有助抗氧化

邱筱宸於臉書專頁「邱筱宸 醫師」發文指出，長期適量喝茶，可能有助降低心血管疾病、代謝症候群及部分癌症風險，因為它富含以下4種對身體有益的植物化合物：

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●兒茶素（Catechins）：綠茶特別多，有抗氧化、抗發炎、甚至潛在的抗癌作用。

●咖啡因：適量可提神、提升注意力。

●L-茶胺酸：有助放鬆、減緩焦慮，與咖啡因搭配，可能讓你更專注不焦躁。

●黃酮類：有益心血管健康。

西園醫院婦產科醫師邱筱宸說，茶中含兒茶素、L-茶胺酸、黃酮類等，長期適量飲用可能有助於降低心血管疾病、代謝症候群等風險；示意圖。（圖取自freepik）

喝茶誤區4迷思Q&A

雖然喝茶好處多，但邱筱宸也特別指出，須小心以下「喝茶誤區」4迷思：

Q1：空腹喝濃茶養生？

A：錯！單寧酸會引發胃痛，甚至影響消化功能。

Q2：喝茶能「刮油」減肥？

A：別想太多！對於代謝有幫助，但不會讓脂肪溜走，減重還是要靠飲食控制+運動。

Q3：飯後立刻喝茶助消化？

A：不建議！茶中的單寧酸會干擾鐵質吸收、草酸會影響鈣質吸收，特別是吃素或女性，建議餐後至少隔1小時再喝茶。

Q4：冷泡茶或瓶裝茶一樣健康？

A：不一定！市售瓶裝茶如果加糖，等於喝加糖香精水。想喝出健康，建議還是要買無糖口味，或是自己泡最安心。

至於怎麼喝茶才健康？邱筱宸整理出以下4項重點，提醒大家都要喝對茶，才能喝出健康。包括：每天喝大約2-3杯茶就好；選擇無糖或自行純茶葉泡製；餐後間隔1小時以上再喝；睡前避免喝茶。

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