自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》喝茶養生、刮油 醫：踩到誤區反效果

2025/08/03 19:55

西園醫院婦產科醫師邱筱宸表示，喝茶可攝取兒茶素等對身體有益的植物化合物，但飯後立刻喝茶會影響鐵質、鈣質吸收，因此不建議；情境照。（圖取自freepik）

西園醫院婦產科醫師邱筱宸表示，喝茶可攝取兒茶素等對身體有益的植物化合物，但飯後立刻喝茶會影響鐵質、鈣質吸收，因此不建議；情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你是否習慣在飯後或午茶時間喝杯茶，覺得健康又放鬆？其實這杯熱茶裡，藏著不少你沒想過的營養秘密和喝法地雷。西園醫院婦產科醫師邱筱宸表示，喝茶不只是解渴，也能攝取兒茶素等對身體有益的植物化合物。不過，有些人認為空腹喝濃茶養生、喝茶能「刮油」減肥、冷泡茶或瓶裝茶同樣健康，答案都是否定或不一定；甚至飯後立刻喝茶助消化，其實也會影響鐵質、鈣質吸收，因此並不建議。

富含兒茶素有助抗氧化

邱筱宸於臉書專頁「邱筱宸 醫師」發文指出，長期適量喝茶，可能有助降低心血管疾病、代謝症候群及部分癌症風險，因為它富含以下4種對身體有益的植物化合物：

●兒茶素（Catechins）：綠茶特別多，有抗氧化、抗發炎、甚至潛在的抗癌作用。

●咖啡因：適量可提神、提升注意力。

●L-茶胺酸：有助放鬆、減緩焦慮，與咖啡因搭配，可能讓你更專注不焦躁。

●黃酮類：有益心血管健康。

西園醫院婦產科醫師邱筱宸說，茶中含兒茶素、L-茶胺酸、黃酮類等，長期適量飲用可能有助於降低心血管疾病、代謝症候群等風險；示意圖。（圖取自freepik）

西園醫院婦產科醫師邱筱宸說，茶中含兒茶素、L-茶胺酸、黃酮類等，長期適量飲用可能有助於降低心血管疾病、代謝症候群等風險；示意圖。（圖取自freepik）

喝茶誤區4迷思Q&A

雖然喝茶好處多，但邱筱宸也特別指出，須小心以下「喝茶誤區」4迷思：

Q1：空腹喝濃茶養生？

A：錯！單寧酸會引發胃痛，甚至影響消化功能。

Q2：喝茶能「刮油」減肥？

A：別想太多！對於代謝有幫助，但不會讓脂肪溜走，減重還是要靠飲食控制+運動。

Q3：飯後立刻喝茶助消化？

A：不建議！茶中的單寧酸會干擾鐵質吸收、草酸會影響鈣質吸收，特別是吃素或女性，建議餐後至少隔1小時再喝茶。

Q4：冷泡茶或瓶裝茶一樣健康？

A：不一定！市售瓶裝茶如果加糖，等於喝加糖香精水。想喝出健康，建議還是要買無糖口味，或是自己泡最安心。

至於怎麼喝茶才健康？邱筱宸整理出以下4項重點，提醒大家都要喝對茶，才能喝出健康。包括：每天喝大約2-3杯茶就好；選擇無糖或自行純茶葉泡製；餐後間隔1小時以上再喝；睡前避免喝茶。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中