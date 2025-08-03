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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》蘋果醋飲5大好處 不只有穩定血糖

2025/08/03 18:39

營養師林俐岑表示，據國外臨床研究佐證指出，喝蘋果醋有助穩定餐後血糖，但其實蘋果醋還有促進新陳代謝、穩三高、助鈣吸收等作用；示意圖。（圖取自freepik）

營養師林俐岑表示，據國外臨床研究佐證指出，喝蘋果醋有助穩定餐後血糖，但其實蘋果醋還有促進新陳代謝、穩三高、助鈣吸收等作用；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕果醋被不少人認定是健康飲料，認為有助消化、減重，而且味道酸甜清新，適口性佳。營養師林俐岑於臉書專頁「林俐岑營養師的小天地」發文表示，據國外臨床研究佐證指出，喝蘋果醋有助穩定餐後血糖。但其實蘋果醋的好處並不僅止於此，它還有促進新陳代謝、刺激食慾、穩定三高、消除疲勞等作用，尤其於料理中添加可促進鈣質釋出，有助吸收。

料理加醋有助釋出鈣質增吸收

林俐岑說，之前大家流行餐前喝蘋果醋，可以穩定餐後血糖。國外臨床研究也有許多文獻佐證，甚至有些人做CGM連續血糖監測，大多均有一致性的結果。但蘋果醋不單單只是輔助調節血糖而已，它還具有以下5大健康益處：

促進新陳代謝：未過濾且保留醋酸母菌的生蘋果醋，能夠幫助新陳代謝。

刺激食慾：帶酸味的蘋果醋，可以刺激唾液分泌。

促鈣吸收：料理中加些醋，可促進鈣質釋出，有助吸收。

穩定三高：提高胰島素敏感度，相對穩定血糖；幫助調節血壓、保養血管。

消除疲勞：促進有氧代謝，可減少乳酸堆積。

營養師林俐岑指出，蘋果醋可消除疲勞等作用，尤其蘋果生醋保留了醋酸母菌活性，可刺激腸道蠕動助排便；情境照。（圖取自freepik）

營養師林俐岑指出，蘋果醋可消除疲勞等作用，尤其蘋果生醋保留了醋酸母菌活性，可刺激腸道蠕動助排便；情境照。（圖取自freepik）

蘋果生醋保留醋酸母菌促進代謝

林俐岑也曾於臉書專頁發文介紹，蘋果醋主要是選用新鮮蘋果，於溫控的環境下，加入醋酸母菌發酵釀造而成。製程中若未經過濾、無加熱步驟的蘋果醋，可以稱為蘋果生醋，也保留了醋酸母菌的活性及營養，能夠幫助新陳代謝、刺激腸道蠕動，有助排便。

此外，林俐岑說，蘋果醋因含有豐富有機酸及礦物質，在身體代謝後為鹼性物質，所以蘋果醋是一種很不錯的鹼性食品；至於能否影響血液的酸鹼值來調整酸鹼體質，這就有些過度神化。但是蘋果醋確實對身體有很良好的正面影響，和市售含糖飲料相比，更是屬於健康飲品。

林俐岑強調，雖然蘋果醋好處多，但想要穩定血糖也不是單靠喝蘋果醋即可，必須搭配飲食、生活作息的調整以及運動，才是控制血糖的重要因素。

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