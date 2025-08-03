想活更久？ 研究：住海邊可增壽1年 住市區河畔恐折壽

最新研究指出，居住在海洋附近可能與更長的壽命有關。圖為示意圖，與本文無關。（法新社資料照）

李惠芬／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據一項最新研究，居住在海洋附近可能與更長的壽命有關；然而，對於居住在城市旁的河流或湖泊邊的居民來說，似乎並不存在類似的益處。

科學新聞網站《SciTechDaily》報導，這項發表於《環境研究》（Environmental Research）期刊的研究，由美國俄亥俄州立大學主導。研究人員分析了全美超過6.6萬個普查區的人口數據，聚焦於預期壽命與不同水域鄰近性的關係。

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分析顯示，沿海生活與長壽之間存在強烈關聯，特別是對於居住在距離海洋或墨西哥灣約48公里範圍內的居民。首席研究員吳建勇（Jianyong “Jamie” Wu）指出：「總體而言，沿海居民的預期壽命比79歲的全國平均水平長一年或更多，而居住在城市內陸水域附近的人，則可能在78歲左右去世。」

研究指出，氣溫較溫和、空氣品質較好、娛樂機會較多、交通便利、較不易受乾旱影響以及收入較高，都可能是沿海居民壽命較長的綜合因素。

另一方面，博士後研究員曹燕妮（Yanni Cao）表示：「污染、貧困、缺乏安全的體育活動機會以及較高的洪水風險，則可能是導致（城市內陸水域居民壽命較短）差異的驅動因素。」研究人員發現，最關鍵的差異在於，沿海地區的炎熱天數較少，最高氣溫也較低。

吳建勇坦言，他們對於「藍色空間」（blue space）的健康效益存在如此顯著的差異感到驚訝。他總結道，這項研究首次全面系統地檢視了美國各種「藍色空間」與長壽之間的關係，並為理解健康不平等的成因，提供了重要的環境因素線索。

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