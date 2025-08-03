咖啡真的能抗老？ 研究揭密長壽關鍵開關

最新研究指出，咖啡中的咖啡因，可能透過活化細胞內的關鍵蛋白質，幫助延緩老化。示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕最新研究揭示，咖啡因之所以有益健康，可能是因為它能活化細胞內一種與老化及壓力反應相關的關鍵蛋白質。其作用機制與廣泛使用的糖尿病藥物「二甲雙胍」（Metformin）相似，後者近期因其潛在的延壽效果而備受關注。

《新聞週刊》（Newsweek）報導，這項發表於《微生物細胞》（Microbial Cell）期刊的研究指出，咖啡因能刺激體內的「燃料感測器」AMPK（AMP活化蛋白激酶）。AMPK負責在細胞能量水平下降時，調節生長、壓力反應甚至DNA修復，是細胞管理老化的核心角色。

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為了驗證此一機制，英國倫敦瑪麗女王大學（Queen Mary University of London）的研究團隊，利用「裂殖酵母」（fission yeast）進行實驗。這種單細胞生物被視為理想模型，因其細胞分裂與代謝機制與人類細胞高度相似。

然而，研究主要作者、遺傳學家拉利斯（Babis Rallis）也提出了嚴格的警告。他引用古希臘名言「凡事適量為上」，並指出：「我們討論的是咖啡因，而非咖啡。畢竟可樂也含咖啡因，但我們不會建議你多喝。」

此研究也補充了2013年發表於《老化細胞》（Aging Cell）期刊的發現，即咖啡因能透過影響另一種名為TOR（雷帕黴素靶蛋白）的生長調節器來延長細胞壽命，其作用是模擬營養匱乏的狀態，誘使細胞減緩生長。

總結來說，儘管此研究為咖啡因的抗老化潛力提供了新的生物學證據，但科學家提醒，其實驗對象為酵母，其結果不能直接等同於人體效應。研究團隊表示，未來將評估咖啡因對哺乳動物細胞的長期影響，以進一步驗證其延壽潛力。

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