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健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

屏東全齡長照通識月啟動 民眾風雨無阻聽郎祖筠演講

2025/08/03 11:59

屏東縣「全齡長照通識月」啟動，首場名人講座今（3）日上午邀請資深演員郎祖筠演講。（記者羅欣貞攝）

屏東縣「全齡長照通識月」啟動，首場名人講座今（3）日上午邀請資深演員郎祖筠演講。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣「全齡長照通識月」活動受到肯定，今年繼續舉辦，本（8）月份名人講座、電影賞析為主軸，首場名人講座今（3）日上午邀請資深演員郎祖筠分享照顧父母親的歷程，並給予大眾建議。雖然南部持續豪雨，屏東總圖5樓演講廳今日仍是座無虛席，反映民眾對長期照顧議題的高度關注。

屏東縣為全台第一個設立「長期照護處」的縣市，今年邁入第3年；長照處表示，除強化社會大眾對長照議題的認識與關心，更重要的是推動長照知識與資源的普及運用。讓每一位縣民都能及早瞭解以及靈活運用相關服務，因應超高齡化社會所帶來的各種照顧挑戰，實踐「安心共老、幸福希望」的目標。

民眾風雨無阻到屏東總圖聽郎祖筠演講。（記者羅欣貞攝）

民眾風雨無阻到屏東總圖聽郎祖筠演講。（記者羅欣貞攝）

今年名人講座除郎祖筠外，還邀請到彩虹大叔蔡意欽、新生代演員安德森及知名Youtuber貝克書等人，透過個人照顧經驗的分享，引導民眾理解照顧的樣貌與真實挑戰，也讓民眾意識到政府提供的服務不再遙遠，而是一直都在你我身邊的實際幫助。

屏縣府說明，系列活動的4場電影賞析播放韓國感人喜劇片《花漾奶奶金難搞》，描述青銀共居計畫的房東奶奶與房客大學生的共處，在跨世代之間從衝突到理解的過程。今年也特別走入校園，分別在枋寮高中及潮州高中，透過電影導讀人的解說，讓學生重新思考家庭關係與老後照顧的可能性，以及隔代教養家庭溝通的重要性。活動資訊可查詢屏東縣府長期照護處官網及粉絲專頁，也可撥打1966長照專線，了解各項長照服務。

屏東縣「全齡長照通識月」首場名人講座登場，反應熱烈。（記者羅欣貞攝）

屏東縣「全齡長照通識月」首場名人講座登場，反應熱烈。（記者羅欣貞攝）

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