健康網》家中潛藏致命生物 胸腔醫黃軒：多雨快滅蚊

屈公病正在境外大流行，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒提醒，國內雨勢不斷，最好從源頭消滅蚊子，預防被叮咬而生病；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕雨彈下不停，不只家園慘淹水，更要小心的是，世界上最致命生物蚊子，正潛藏在家中蠢蠢欲動！胸腔暨重症醫學科醫師黃軒提出警告，蚊子一年殺死70萬人類，近期「屈公病」正在境外大流行中，也是蚊子傑作。因此，他建議，最好從源頭消滅蚊子，包括清除積水、保持乾燥通風、使用蚊帳，與使用驅蚊產品等，現在正是全民滅蚊的關鍵時刻。

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」與網站發文分享，藉由蚊子引起的屈公病在境外大流行，不只如此，登革熱、瘧疾、日本腦炎、黃熱病、茲卡病毒等，這些也都是經由蚊子叮咬而來的疾病。世界衛生組織已經提出警告，這次屈公病疫情的擴散模式，與20年前那場重創全球的重大疫情「幾乎雷同」。

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黃軒說，因為氣候變遷、國際旅行頻繁、加上病毒自身的進化，種種因素都為這場疾病的爆發創造「天時地利人和」，使得原本只在熱帶地區橫行的疾病，開始向溫帶蔓延。因此，不要以為蚊子在他鄉，夏季大雷雨、大悶濕，都提供家蚊子滋生的溫床。

從源頭消滅蚊子

黃軒接著說，關於屈公病的處置，目前屈公病的疫苗只在美國，由於無特效抗病毒藥物，只有支持療法為主，包括退燒止痛（如Paracetamol）、打點滴、補充水分。因此他建議，從落實杜絕蚊子滋生、阻擋蚊子入侵、使用驅蚊產品等3項防蚊措施做好自身保護：

1.從源頭消滅蚊子，環境管理是關鍵。

蚊子需要在積水處產卵，所以最有效的防蚊方法，就是從源頭清除牠們的繁殖溫床。

●清除積水：定期檢查家中及周圍環境，把所有可能積水的地方清理乾淨。例如花盆底盤、廢棄的瓶罐、水桶、排水溝、甚至是冷氣機的滴水盤。這些不起眼的小地方都是蚊子產卵的好地方。

●保持乾燥通風

蚊子喜歡陰暗潮濕的環境。使用除濕機或電風扇，保持室內乾燥，特別是地下室、儲藏室等地方。

●整理環境

定期清理家中的角落和雜物堆積處，減少蚊子躲藏的空間。

2.阻擋蚊子入侵，物理防禦最有效。

防止蚊子飛進家中，是保護自己和家人的第一道防線。

●加裝紗窗紗門

確保家中的紗窗、紗門沒有破損，並且平時進出時隨手關好，可以有效阻擋蚊子。

●使用蚊帳

特別是在睡覺時，使用蚊帳是最直接、最安全的防護方式，可以防止蚊子在睡眠中叮咬。

●善用捕蚊工具

捕蚊燈利用蚊子的趨光性來吸引並電擊牠們，適合放在陰暗處。電蚊拍則可以讓你主動出擊，迅速消滅看到的蚊子。

3.使用驅蚊產品，個人防護不可少。

除了環境措施，直接使用驅蚊產品能提供額外的保護。

●防蚊液

這是最常見的個人防護方法。挑選防蚊液時，可以注意以下幾種有效成分：

-DEET（敵避）：公認效果最好的驅蚊成分，適用於蚊蟲較多的戶外環境。但要注意濃度，兒童和孕婦應諮詢醫生並選擇低濃度產品。

-Picaridin（派卡瑞丁）：效果與DEET相當，但刺激性較低，不油膩，且不會損壞塑膠製品或衣物，是很好的選擇。

-IR3535（伊默寧）：溫和安全，對皮膚刺激性低，但防護時間可能較短。

-天然植物精油類：如香茅、檸檬尤加利、薄荷等。這類產品氣味清新，但防護時間較短，需要頻繁補擦。對於小黑蚊等特定蚊種，效果可能較弱。

●驅蚊植物與精油

在窗台或陽台種植薄荷、迷迭香、香茅等植物，它們散發出的氣味可以達到天然驅蚊的效果。你也可以將這些植物的精油滴在擴香石或水氧機中，讓香味在室內擴散。

●蚊香與電蚊香

在室內使用時，記得保持通風，避免長時間吸入過多煙霧或化學物質。

最後，黃軒補充，蚊子對二氧化碳和體味特別敏感。運動後或出汗時盡快沖洗身體，換上乾淨的衣服，也能減少被蚊子叮咬的機率。此外，蚊子會被深色衣物吸引，因此在蚊蟲多的地方，穿著淺色長袖衣物也能起到一定的防護作用。

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