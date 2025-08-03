早晨起身與久坐後骨盆疼痛 當心腰椎狹窄退化

醫師李敏輝指出，長期搬運、農務者與勞動族群，都是腰椎狹窄的高風險族群；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者歐素美／台中報導〕台中市一名陶藝家，最近早晨起身與久坐後常出現骨盆深層拉扯疼痛，到醫院治療才發現其長年習慣徒手搬運重達20至30公斤的泥塑作品，加上脊椎輕度側彎與頸部偏右傾的姿勢習慣，致腰椎過度壓力集中，終致第5節椎間盤高度明顯變窄並出現退化現象，輕者需接受熱電療、雷射、消炎止痛與肌肉鬆弛劑治療，若一週後無明顯改善，則需進行牽引療法。

童綜合醫院復健醫學部主任李敏輝指出，腰椎狹窄症屬退化性病變，但其引發的不適症狀常與神經根發炎、肌肉代償、筋膜牽扯共同作用，患者會出現坐久、站起來或早起時的「拉扯卡住感」，甚至嚴重會延伸至臀部、大腿或小腿外側的放射性麻痛。

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李敏輝表示，長期搬運、農務者與勞動族群，都是腰椎狹窄的高風險族群！尤其第5椎間盤與薦椎之間是身體承重最多、活動最頻繁的位置，一旦姿勢不良或長時間搬重，極容易造成椎間盤退化與神經孔狹窄。狹窄病灶本身雖非急性發炎，但因長期神經受壓，周邊會產生慢性發炎、水腫與局部肌群代償緊繃現象，進而牽扯至骨盆、臀部與下肢，讓患者誤以為是骨盆錯位或薦髂關節病變。

李敏輝提醒民眾搬重物時，要先蹲下後再提物，用腿發力而非腰，避免彎腰硬拉，或者工作時可戴護腰減壓，避免長時間偏姿作業。例如坐30分鐘就該起身走動3-5分鐘，避免久坐壓迫椎間盤，有助神經滑行與循環恢復。此外，為強化核心肌群，建議每日10分鐘進行腹橫肌、臀中肌、腰多裂肌訓練，例如橋式、貓牛式等基礎運動。

此外，要多走路，好讓神經與肌肉維持滑動與啟動，避免神經根沾黏與脊椎壓力集中。若走路時出現放射性麻痛，也應立即回診評估是否進階治療。

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