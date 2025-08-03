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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》汞中毒要追源頭 醫：全力防堵再接觸到

2025/08/03 20:20

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，不服用來路不明的草藥，以免汞中毒。圖為情境照。（資料照）

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，不服用來路不明的草藥，以免汞中毒。圖為情境照。（資料照）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕新竹市農地爆發汞污染疑慮，環境部環境管理署、新竹市政府火速完成作物全數剷除銷毀，阻絕污染擴散。林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，汞中毒會造成神經、消化及免疫系統的傷害，尤其是會影響胎兒及幼兒的大腦神經發展，不可不慎。

根據環境部化學物質管理署「汞水俣公約資訊網站」上分享，日本熊本縣水俣市曾在1950年出現的「水俣病」，野貓出現走路顛簸、狂奔甚至猝死的「貓舞蹈病」；居民紛紛罹患怪病，症狀有失智、手足麻痺，以及運動、聽力及語言障礙；更可怕的是，就連當地的新生兒與幼兒都發生不會說話、走路不穩、無法進食等發展遲緩現象。

日本熊本縣水俣市居民因為汞污染導致的汞中毒，相關事件擾攘近20年來，受害人數累計已達1萬2000人，其中更有1200人因此死亡，汞的危害性也引起國際重視。

顏宗海說，在日常生活中，民眾最容易暴露到環境汞的來源為誤食受污染的深海大魚（甲基汞）、或是服用來路不明的草藥（無機汞），應加以留意。當民眾被診斷為汞中毒，醫師會根據暴露史，找出汞污染可能原因，避免持續接觸到汞，同時也會根據患者的症狀來評估是否需要給予解毒劑（螯合劑）治療。

顏宗海表示，臨床上「螯合劑」可以用於治療元素汞及無機汞中毒，若為急性無機汞中毒，除螯合劑治療外，可進行血液透析來幫忙排出患者體內的汞。

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