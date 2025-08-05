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健康網》眼屎是清潔隊！ 醫：拉絲黏黏就是生病了

2025/08/05 09:26

眼屎是眼睛的「清潔隊」！胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，可判別眼睛健不健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

眼屎是眼睛的「清潔隊」！胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，可判別眼睛健不健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕眼屎是眼睛的「清潔隊」！胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，眼角堆積著不明物體，黏糊糊地把眼皮黏成一團，只要是少量、無異味、顏色無異常的，那就是健康的表現。

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」與網站發文分享，若是眼屎過多、顏色或形態發生改變時，可能是以下疾病在警示：

細菌性結膜炎

特徵：黃色或黃綠色、黏稠如膿液，可能黏住眼皮。
伴隨症狀：眼睛紅腫、灼熱感、異物感。
應對方法：立即就醫，可能需要抗生素眼藥水或藥膏。

病毒性結膜炎

特徵：水樣或黏液樣分泌物，量多。
伴隨症狀：眼睛發紅、流淚、眼周淋巴結腫大。
應對方法：避免接觸他人，保持手部清潔，尋求醫生建議。

過敏性結膜炎

特徵：半透明、黏稠的「拉絲」眼屎。
伴隨症狀：眼睛奇癢，可能與過敏原（如花粉、塵蟎）有關。
應對方法：避免接觸過敏原，使用抗過敏藥物（如抗組胺眼藥水）。

乾眼症

特徵：白色、泡沫狀眼屎。
伴隨症狀：眼睛乾澀、異物感。
應對方法：使用人工淚液，改善生活習慣（如減少螢幕使用時間）。

黃軒也建議，保護眼睛，要注重清潔、避免過度用眼，最好每日用溫水清潔眼部，切記不要用手揉眼睛。至於現代人長時間用3C產品，一定要記得每20分鐘要休息一次，至少望向6公尺遠的地方。再來在飲食方面，要多多攝取富含維生素A和Omega-3的食物，如胡蘿蔔、深海魚。最重要的是，每年要進行一次眼科檢查，才能及早發現問題。

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