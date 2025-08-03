健康網》大雨一直下釀偏頭痛？ 研究：氣壓低+濕度上升

新的研究發現，下雨或者是之前的氣壓偏低，以及濕度上升都會影響偏頭痛的發作；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日受西南氣流影響，連日陰雨綿綿，偏頭痛發生的頻率比往常還高，嚴重甚至痛起來會有點噁心跟畏光，亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任提到，這幾年有一些新的研究發現，下雨或者是之前的氣壓偏低，以及濕度上升都會影響偏頭痛的發作。

林軒任在臉書專頁「引人入腎・林軒任醫師」發文表示，1項為期7年、涉及7000多名患者的重要研究發現，24小時內氣壓下降與隨後2-3天內需要急診就醫的頭痛風險增加相關 。義大利1項為期2年、涉及約1800名參與者的大型研究表明，低氣壓（在發作前兩天觀察到）與因偏頭痛而進行急診醫療諮詢的數量之間存在統計學上顯著的關聯，其中一個研究發現，當氣壓相對於標準氣壓下降6-10百帕時，偏頭痛發作最頻繁。

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林軒任指出，高濕度是公認的偏頭痛氣象觸發因素。尤其是濕度的快速變化也可能導致偏頭痛發作。特別是溫暖潮濕的天氣，已被注意到會擾亂睡眠模式，而睡眠不足是公認的獨立偏頭痛觸發因素。相反，極低的濕度或乾燥空氣也可能成為觸發因素，因為它會使鼻腔黏膜乾燥，增加敏感性，並導致脫水，進而可能導致大腦輕微收縮並對周周圍神經施加壓力 。

林軒任說，研究中的建議是，看一下天氣預報還有觀察自身的前驅症狀，可以預先服用藥物，而在這段時間之前要記得多喝水，生活壓力的減輕也有幫助（雖然很難，但是讓心情放鬆點吧），另外有一些研究顯示運動有幫助預防偏頭痛的發生，下雨了，不妨在家裡做個超慢跑或運動一下。

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