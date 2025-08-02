健康網》雨下了9天染上香港腳 醫：擦藥+穿對襪子

西南氣流帶來強降雨，不少民眾染上香港腳，台大醫院皮膚部醫師烏惟新建議，要刮皮屑做顯微鏡檢查，比較精準。（資料照）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕西南氣流強降雨長達9天，中、南部地區首當其衝，雨水像是用倒的，多地陸續傳出淹水災情。濕濕天氣，最怕香港腳上身，台大醫院皮膚部醫師烏惟新指出，若有遇到醫師願意幫你刮皮屑做顯微鏡檢查，判別是否感染上香港腳，「也請您珍惜他們」。

刮皮屑檢查 才能對症下藥

香港腳（足癬，tinea pedis）是一種常見的真菌感染，特別容易在腳趾間潮濕、溫暖的環境中滋生。它可能引起瘙癢、灼熱感，甚至皮膚裂縫帶來疼痛。不過，不少民眾腳癢癢，去看皮膚科，才剛剛把鞋子脫下來，醫師看都沒看就斷言：「香港腳啦！」在 Threads 上引來討論，「你沒聽過皮膚科醫師要在30秒內，判斷皮膚病的傳說厚～」、「皮膚科都排一小時、只看一分鐘」。尤其在丹娜絲撲台後，全台雨勢一波波，要保持足部乾爽並不是太容易的事，機車族更是一肚子苦水，但腳癢並非與香港腳直接劃等號哦！

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台大醫院皮膚部醫師烏惟新說，將五指襪加入香港腳治療計畫，可能讓你更快康復。（資料照）

烏惟新說，很多時候就在於沒有確定究竟是濕疹還是皮癬，就連自己是專看皮膚黴菌病的資深醫師都難以分辨。所以，他強調，有醫師願意用顯微鏡檢查，請病患一定要珍惜！此外，烏惟新也在「皮膚專科 烏惟新醫師」粉專上分享，若罹患香港腳，除了使用抗真菌藥膏外，每天穿著棉質五指襪，有近7成5完全康復，僅只有1成的無法改善。他表示，五指襪顯著提高了完全康復的比例，效果遠超僅用藥膏的治療。

烏惟新表示，香港腳不僅令人不適，若不治療，還可能引發細菌感染等併發症。將五指襪加入治療計畫，可能讓您更快康復，並降低復發風險。此次在淹水區不幸染上香港腳，像這種簡單、經濟的解決方案，對於長期受香港腳困擾的人來說，堪稱一大突破。

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