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健康網》肥胖讓你加速老化 醫：改變體重體脂助細胞回春

2025/08/02 18:02

美國研究發現，從醫學的角度來看，長期肥胖更會從細胞層級讓你「加速變老」；情境照。（圖取自freepik）

美國研究發現，從醫學的角度來看，長期肥胖更會從細胞層級讓你「加速變老」；情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕別聽信「瘦下來會顯老」，肥胖才是真正加速老化的元凶。內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼分享美國《JAMA Network Open》期刊在2025年7月刊登了一篇重要研究，發現從醫學的角度來看，長期肥胖更會從細胞層級讓你「加速變老」，但也別灰心，因為體重體脂可以改變，細胞也有恢復力。你永遠都有機會透過健康飲食、運動習慣、規律作息，幫助細胞「回春」。

蔡明劼在臉書專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」發文表示，研究團隊追蹤了205位智利年輕人（年齡約28-31歲），將他們分為3組：從小到大體重都維持正常、從青春期就開始肥胖、從小孩時期就開始肥胖，結果發現，只要肥胖超過10年以上，這些年輕人的生理年齡就「比實際年齡老」15-16%，甚至有些人高達老48%。

蔡明劼說明，生理年齡變老指的是身體內部的一些「老化指標」，包括：

●DNA甲基化（epigenetic age）：可用來預測你的「生物年齡」。

●端粒縮短（telomere shortening）：細胞壽命的計時器。

●慢性發炎反應：如IL-6、CRP等指數升高。

●荷爾蒙與能量代謝變差：如IGF-1下降、FGF-21上升，這代表細胞感應養分的能力變差。

蔡明劼說，這些變化本來是中老年人才會出現的，沒想到在20幾歲的年輕肥胖族群中，已經全面出現，因此證明肥胖是老化加速器。研究顯示：從小就肥胖、或青春期開始肥胖，只要時間夠久，老化程度幾乎一樣嚴重。

蔡明劼強調，這篇研究告訴我們，肥胖不是晚年才會影響健康，而是從年輕就開始累積傷害，這些人可能未來更容易出現糖尿病、高血壓、心臟病、失智症等慢性疾病。

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