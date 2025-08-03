健康網》紅棗正當時 學者：烘乾升糖指數快 這樣搭血糖不失控

營養學者洪泰雄指出，乾燥後的紅棗糖分會更加濃縮，升糖指數也會升高，糖尿病患者仍可少量食用，但需控制份量，避免血糖波動。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕紅棗不只是甜美可口的水果，也蘊含豐富的營養價值。營養學者洪泰雄於臉書粉專指出，它含有維生素C、鐵與膳食纖維，有助於抗氧化、造血與促進腸道健康。不過要注意，乾燥後的紅棗糖分會更加濃縮，升糖指數也會升高，糖尿病患者仍可少量食用，但需控制份量，避免血糖波動。建議每日以1～2顆紅棗乾為宜，並與蛋白質或膳食纖維食物搭配，才能吃得安心又健康。

洪泰雄提到，紅棗新鮮時GI約31（較低）；乾燥紅棗GI約103（偏高），而乾燥後糖分濃縮，血糖影響較大，與白米飯、麵包相近。糖尿病患者每日建議 1~2 顆（乾燥紅棗），避免血糖波動；若是新鮮紅棗，可稍微增加到3~4顆，影響較小。

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美味紅棗這樣挑

農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」表示，每年7月中旬至8月上旬，是國產紅棗鮮果的主要產期，挑選時以轉紅面積30%以上、果皮油亮、果肉堅實，品質愈佳。鮮果除可冰鎮後鮮食，以日式甘露煮或糖葫蘆方式料理，也別具風味。

紅棗曬乾或烘乾後，可製成紅棗乾，與進口紅棗相比較，國產紅棗果實較小，果核尖而細長，以果皮帶光澤紅色、自然皺縮且無局部蓬起為佳，苗栗縣公館鄉是臺灣紅棗最主要產區。在挑選紅棗鮮果或紅棗乾時，建議可直接向農會、生產專區棗農購買，選擇具有產銷履歷驗證的產品。

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