健康網》防蚊噴霧怎麼噴？ 勿噴口眼與傷口處

食藥署說明，DEET對少數人仍有皮膚刺激性 ，使用時也應該避開傷口、過敏皮膚以及口眼部位；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天氣悶熱不免穿短袖、短褲，為了避免招蚊蟲叮咬可以選擇噴防蚊噴霧，而具有藥證核可的產品成分是以DEET（敵避）為主，可以噴在身上嗎？對此，食藥署說明，DEET對少數人仍有皮膚刺激性 ，使用時也應該避開傷口、過敏皮膚以及口眼部位，小孩使用時需要大人噴於手上再幫小孩塗膜，以避免小孩誤食。

食藥署在臉書專頁「藥博士 正藥說」發文指出，DEET使用在皮膚上可揮發後產生蚊蟲討厭的氣味而使蚊蟲不願意接近人體，其效果也會因濃度而不同，濃度越高能夠維持的時間也越長，市面上大多的產品約7-50%不等，特殊情況下甚至可以用到100%的濃度。

請繼續往下閱讀...

食藥署表示，人工合成的DEET是油性物質，可能會溶解某些塑膠或合成纖維，因此可能對特定衣物造成損害，除此之外DEET在正常使用下幾乎是完全無害的產品，大家選購防蚊產品的時候可以再詢問一下藥師。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法