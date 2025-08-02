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健康網》鉀鈉平衡助穩血壓！ 學者：不只有香蕉

2025/08/02 18:40

營養學者洪泰雄指出，日常飲食中鉀攝取應高於鈉，有利於鈉排出，可從地瓜葉、菠菜、香蕉等食物中攝取。（圖取自freepik）

營養學者洪泰雄指出，日常飲食中鉀攝取應高於鈉，有利於鈉排出，可從地瓜葉、菠菜、香蕉等食物中攝取。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕鉀和鈉之間的關係也是營養學中非常重要的一對「平衡拍檔」，營養學者洪泰雄於臉書粉專指出，尤其是對於血壓控制、心血管健康、神經傳導，等扮演關鍵角色。鉀與鈉就像人體細胞內外的守門人，負責水分與電解質的平衡，就像一個開關系統：鈉推水出細胞，鉀把水帶回細胞。而日常飲食中鉀攝取應高於鈉，有利於鈉排出，可從地瓜葉、菠菜、香蕉等食物中攝取。

鈉的功能

洪泰雄說明，鈉主要存在於細胞外液，負責水分保留、血壓調控，它會讓身體「保水、提升血壓」，所以攝取過多容易造成水腫與高血壓。現代人普遍鈉攝取過量，來自醬油、鹽巴、加工食品。

鉀的功能

洪泰雄提到，鉀主要存在於細胞內液，負責排鈉、平衡血壓、幫助神經與肌肉收縮，有「天然降壓劑」之稱，能幫助身體把多餘的鈉排出去；吃太少鉀，身體就容易留住太多鈉，形成高血壓與代謝問題。

鉀鈉比例至少1.5：1或2：1是黃金比例，根據世界衛生組織（WHO）建議，鉀要多於鈉，才能有效控制血壓。然而台灣民眾的實際比例常常是0.5：1（鈉攝取遠遠高於鉀），這是不健康的警訊。

鈉太多 鉀太少會怎樣

1.高血壓、水腫、心律不整。

2.腎臟負擔加重，因為腎臟要努力排出多餘的鈉。

3.增加中風、心血管疾病風險。

營養學者洪泰雄提到，地瓜葉富含鉀。（資料照）

營養學者洪泰雄提到，地瓜葉富含鉀。（資料照）

富含鉀的食物

深綠色蔬菜：地瓜葉、菠菜。

根莖類：地瓜、馬鈴薯（蒸煮保鉀）。

水果：香蕉、奇異果、酪梨。

豆類：毛豆、紅豆。

堅果：核桃、腰果。

洪泰雄提醒，腎臟病患者需經醫師或營養師評估後再補充鉀。

高鈉食物

加工食品：香腸、泡麵、火鍋料。

醬料：醬油、味噌、辣椒醬。

餅乾、鹹食零嘴：洋芋片、鹽味堅果。

洪泰雄補充，鉀與鈉就像一個天秤，當我們攝取越多的鈉，就越需要鉀來平衡。飲食中「多吃蔬果、少吃加工品」，就是讓這個天秤維持穩定的最好方法！適量吃鈉才能站得穩，不吃鈉會變成軟腳蝦。

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