健康網》火氣大別亂補 中醫推1海鮮改善虛熱

中醫師余雅雯指出，像是常被誤會為寒性的墨魚，正是養血滋陰、改善虛熱的好幫手。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多人一到夏天就覺得身體燥熱、睡不好、月經亂、皮膚容易出疹，但這些很多其實都是體質虛弱、腎氣不足的訊號。尤其對進入更年期的女性來說，更是容易感受到火氣重、氣血虧、容顏失色。中醫師余雅雯指出，這類體質若一味進補，反而可能讓症狀加重。只要選對食材、搭配得宜，就能溫和調理、真正補對地方。像是常被誤會為寒性的墨魚，正是養血滋陰、改善虛熱的好幫手。

余雅雯於臉書專頁「上璽中醫 余雅雯 中醫師」分享，1位48歲女性來看診時主訴月經不規則，身體燥熱，原本愛吃冰和生冷食物，經期常有血塊；她覺得自己是不是吃太寒，轉而吃羊肉、牛肉做溫補，結果卻虛不受補、火氣更大，還長出紅疹。經診斷，她是屬於肝鬱腎虛的體質，這時若誤補，反而加重體內燥熱。

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海鮮吃得好 也能滋陰補氣血

余雅雯指出，很多人誤以為海鮮是寒性就不能碰，但像是墨魚（烏賊）這類食材性平、養血滋陰，非常適合腎虛氣血不足者食用。只要加薑一起料理，就能中和寒性，讓身體更好吸收。《隨息居飲食譜》就指出：墨魚最適合女性食用，能調理婦科、滋陰補血、改善經期不調，尤其適合熬夜、皮膚乾燥、容易貧血的人！中醫認為墨魚的功效如下：

●滋陰補腎、補益氣血。

●改善月經不調、崩漏。

●含豐富膠原蛋白，養顏抗老。

●熬夜族補血明目、養肝去熱。

余雅雯表示，中醫認為臉是「諸陽之會」，全身氣血都會反映在面容上。氣血充足，面色水潤明亮；若氣血不足或瘀滯，臉色就會暗沉、長斑、失神。夏天火氣大，容易讓腎氣虛弱體質的問題更明顯。懂吃，才能真正「補對地方」！

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