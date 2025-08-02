外泌體療程亂象多 衛福部：新法明年上路 違規最重罰2千萬元

衛福部醫事司長劉越萍指出，目前沒有任何一項外泌體產品被核准作為治療用途，明年1月再生醫療雙法正式上路後，將強化管理並提高罰則，違規最重可罰2000萬元。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕外泌體在醫美圈掀起熱潮，但宣稱療效、私下施打的亂象也層出不窮。衛福部強調，目前外泌體在台灣僅能用於化妝品原料，不能注射、不能宣稱療效，凡違規施打或不當廣告，皆已觸法。衛福部醫事司長劉越萍也指出，目前沒有任何一項外泌體產品被核准作為治療用途。明年1月再生醫療雙法正式上路後，將強化管理並提高罰則，違規最重可開罰2000萬元。

劉越萍今（2日）出席台灣精準醫學學會舉辦的「再生醫療臨床試驗教育訓練課程」，她表示，現在外泌體廣告常常講得好像「可以治百病」，但實際上這些產品都還處於研究階段，尚未通過人體試驗驗證療效。目前僅有一項產品以人體細胞衍生的外泌體獲核准作為化妝品原料，僅限外用、不得注射。

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她也提醒，坊間許多業者經常以「幹細胞技術」為名誇大宣傳，「打進去身體裡，不是塗在皮膚上，民眾真的要多想一想。」她也舉例，到山上取泉水，沒經過消毒，好像也能喝，但裡面到底有多少細菌、生菌數多高，誰知道？瓶裝水起碼處理過，多一份安全保障，面對未經核准的療程，民眾應更加謹慎。

劉越萍指出，目前的外泌體療程，不論是提供產品的廠商，或實際施打的醫師，皆已違反「醫療法」可處5萬至25萬元罰鍰。為了避免「劣幣驅良幣」，立法院去年通過「再生醫療法」與「再生醫療製劑條例」，也就是再生醫療雙法，專門用來規範新興的再生醫療試驗與製劑應用。

劉越萍說，再生醫療雙法共有9項配套子法，已有8項完成預告，最後1項也已於上週公告，新法預計明年元旦正式上路。實施後，將明確規範再生醫療的試驗程序、適應症審查與製劑生產流程，並針對違法施打、廣告誇大等情況大幅加重罰則。

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