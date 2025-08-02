科學家新發現！一顆藥丸讓人類血液變蚊子毒藥 WHO認可

科學家正研究一種「讓人類血液變成蚊子毒藥」的創新方法，作為對抗瘧疾的新武器。（路透）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一顆簡單的藥丸，可能是對抗瘧疾的最新突破。科學家正研究一種「讓人類血液變成蚊子毒藥」的創新方法，作為對抗瘧疾的新武器。最新發表於《新英格蘭醫學期刊》的研究指出，常見抗寄生蟲藥物「伊維菌素」（ivermectin），若以社區集體服藥方式施用，可讓吸血的蚊子中毒死亡，大幅降低瘧疾傳播風險。

根據《SciTechDaily》報導，這項由西班牙巴塞隆納全球健康研究所（ISGlobal）主導的「BOHEMIA」大型試驗，在肯亞與莫三比克同步進行，參與人數逾2萬人，發現定期服用伊維菌素者，瘧疾感染率平均降低26%。研究團隊指出，這項做法可有效補充傳統防治工具如蚊帳和殺蟲劑，在蚊子已出現抗藥性的地區尤其重要。

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在肯亞進行的試驗針對5至15歲學童施藥，結果顯示疫區內兒童感染率顯著下降，且無出現嚴重副作用。研究人員表示，伊維菌素的安全性與可取得性高，有望成為未來全球瘧疾防治的重要輔助工具。

莫三比克方面，試驗地點Mopeia則因2022年熱帶氣旋與隨後的霍亂疫情影響，部分實施進度受阻。但研究團隊強調，社區參與與地方政府協力是推動藥物施用成功的關鍵。

除了瘧疾防治，研究也意外發現，服用伊維菌素的社區出現頭蝨、疥瘡與床蝨明顯減少的「附加好處」，顯示此藥物整體公共衛生效益值得重視。

世界衛生組織（WHO）的「病媒控制顧問團」已初步認可此試驗結果具實質成效，建議後續擴大研究與實施，未來有望納入各國國家級防疫計畫。

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