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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》「熬」過暑假？ 心理師傳授4法寶陪孩子成長

2025/08/03 11:49

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，無論是陪孩子收心、建立節奏，還是練習放手與重新陪伴，都是彌足珍貴的相處時光。趁開學前的這段日子，為彼此留下一段有意義的夏天回憶；情境照。（圖取自freepik）

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，無論是陪孩子收心、建立節奏，還是練習放手與重新陪伴，都是彌足珍貴的相處時光。趁開學前的這段日子，為彼此留下一段有意義的夏天回憶；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕暑假進入後半場，許多家長可能正咬牙倒數、心裡吶喊：「撐過這一個月就解脫了！」台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，其實這段相對自由的時光，不只是「撐過去」而已，更能成為親子關係的轉捩點。無論是陪孩子收心、建立節奏，還是練習放手與重新陪伴，都是彌足珍貴的相處時光。趁開學前的這段日子，為彼此留下一段有意義的夏天回憶。

黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」分享，暑假倒數1個月能用來輔助孩子的方法。

作業與升學過渡 先慢慢預告就好

黃閎新表示，與其等到開學前一週崩潰，不如現在一起盤點、設定小目標。例如今天完成暑期作業兩頁，媽媽就可以安心滑手機。如果家中有升小一或升國一的孩子，也可以慢慢預告新生活的樣子，去走一趟學校、練習收書包、討論要自己走路還是家長接送，孩子會更有心理準備。

放鬆歸放鬆 生活還是要有節奏

黃閎新提到，暑假不代表可以完全日夜顛倒，可以晚點睡、可以玩得開心，但還是要有一點基本節奏：三餐、活動時間、出門動一動。孩子的大腦需要規律感，大人也是。該出去玩的還是要玩，該學習的、該交朋友的也別忘了。

剩下的暑假 是練習「放手」的好時機

黃閎新說，中高年級以上的孩子，也許可以試著邀朋友來家裡過夜，或者安排去同學家住一晚。你會發現他們其實有能力做很多事，只是平常我們沒機會看見。

親子關係 這時候最有機會調整

黃閎新補充，有些家庭在學期中關係緊張，因為作業、成績、生活大小事不斷磨人。暑假壓力少了、時間多了，反而是我們「重新陪伴孩子」的黃金期。不需要安排多豪華的活動，一起拼拼圖、煮飯、看動畫、聊聊日常，都能累積親子默契。開學雖然是倒數計時，但也是回歸日常的起點。

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