健康網》夏日4大戰痘攻略 告別夏日油光

到了夏季，不少人滿臉油光並且長出大量青春痘。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕高溫潮濕的氣候讓許多人臉上的痘痘問題更加棘手，尤其對於20至30歲的年輕族群而言，皮脂腺分泌旺盛，加上生活壓力與作息不規律，痘痘困擾更是「如影隨形」。中華民國美容醫學醫學會護理美容小組召集委員、資深護理師郭貞君表示，夏季是皮脂腺分泌的高峰期，如果毛孔被油脂、汗水或髒污堵塞了，後續粉刺甚至紅腫發炎的痘痘就更難處理了 。面對夏季痘痘問題，掌握以下四大關鍵，便能有效改善膚況：

溫和清潔即可 過度洗臉反冒油

許多人誤以為夏天出油量大，就該加強清潔。郭貞君指出，這是常見的迷思：「過度清潔破壞了肌膚天然的皮脂膜之後，無法順利乳化的乾燥角質層加上無法乳化的少數油脂，讓你的肌膚出現『角質內乾、自覺外油』的漂油感。過度清潔導致的屏障缺損也會讓敏感肌現象更加惡化。」

請繼續往下閱讀...

一般建議清潔肌膚時選擇質地細緻、非皂鹼成分的潔面產品。加上皮膚醫師常常推薦的胺基酸、燕麥等安全潔淨成分 。選對了洗面乳之後，還要搭配正確的輕柔手法，不過度搓揉，就能在皮脂膜保持完整的狀態下適度清潔皮膚。郭護理師提醒，若是大量運動或流汗後，皮脂膜的水潤狀態很強，此時清水沖洗即可清除已軟化的簡單污垢，保持肌膚通透清爽 。

適度補水保濕 痘痘肌更需要水潤

某些痘痘肌朋友擔心保濕產品會讓肌膚「越擦越油」，或是誤以為「出油量大就代表肌膚不缺水」。郭貞君護理師澄清：「事實上，肌膚水性滋潤補充不足，結果就是本來可以被乳化的皮脂、角質都被卡住，天然保護機制無法順利形成。前者導致油光滿面，甚至讓人誤以為自己分泌了太多油脂；後者除了形成暗沉色斑，還因角質堵塞導致痘痘問題加劇。」

青春痘的朋友選擇產品時除了優先考慮選擇質地清爽、不黏膩，且成分單純，酒精、香料等成分是否安全必須完全考慮的水性保濕或精華液；還要在臨床追蹤中確認成分與配方的劑量不會堵塞毛孔。保養的目的只要確保毛孔與皮脂膜順暢形成即可；夏季保養步驟愈精簡，肌膚負擔愈少。

防曬全面防護 預防痘印形成

紫外線不僅會造成肌膚老化，光熱更會刺激皮脂腺分泌，使角質乾燥。幾個因素相加當然會使痘痘更容易發炎，角質內的發炎色素也沉澱而難以消退。這就是那些酸性美白措施愈用愈乾，結果愈來愈暗沉，美白效果愈來愈不明顯的來源。

為了減少你的皮膚發炎，保護你的角質與色素代謝，郭貞君建議除了考慮防曬乳使用，更應善用帽子、墨鏡、陽傘等物理性遮蔽物；在上午10點至下午3點這段紫外線強度較高時段別在戶外活動。

一定要使用防曬產品的情境，如登山或海邊活動，選用設計較為輕薄、不易堵塞毛孔的物理性防曬成分，並且於日落後善加軟化、完整移除。如果不幸還是堵塞長了粉刺或是痘痘，切忌自行手擠，以免引發後續感染，造成更多的發炎色素甚至留下疤痕。無論如何，肌膚發炎、長痘請盡快尋求專業醫療人員協助處理。

優化日常生活習慣 從內而外改善膚質！

除了外在的肌膚照護，內在生活習慣調整對於痘痘改善同樣十分重要。

●飲食調整：雖然文獻中高GI值食物對皮脂分泌的正反意見尚未統合，但是瞬間上揚的出油量確實對堵塞毛孔產生壓力；因此避開高糖、高脂、乳製品與辛辣刺激性食物，選用深綠色蔬菜或番茄、柑橘類水果，多多攝取抗氧化劑與維生素（如維生素A、C、E）及微量元素鋅，有助於肌膚穩定與自我修復。

充足睡眠：睡眠習慣經常變動或經常熬夜都會導致內分泌系統的紊亂甚至失調，進而影響皮膚、皮脂與汗腺的正常代謝。維持每天相同時間的睡眠節奏，保持7至8小時充足睡眠，也對身體機能修復頗有助益。

●避免頻繁摩擦臉部：皮膚的天然皮脂膜具有避免細菌進入毛孔，引起發炎的初步功能。外界環境本來就有常在菌叢（normal flora），手部皮膚當然也有。頻繁觸摸或習慣性擠壓、摩擦痘痘，可能使外在菌叢深入毛孔內，從而加重原有發炎，甚至引起續發性感染，結果就是真皮受損，形成深部痘疤。

●貼身物品清潔：枕套、帽子、安全帽內襯等與臉部或頭頸部密切接觸的物品，應選用不粗糙的柔軟材質以減少摩擦。除此之外，定期清洗或更換以減少皮脂或髒汙累積，也可以避免莫名的細菌感染。

郭貞君提醒，夏日青春痘的照護並不困難，只需要正確觀念，減少過度清潔，別刻意摩擦、擠痘都能避免問題惡化。理解「溫和清潔」、「適當保濕」與「生活調整」的知識內河，就能讓痘痘肌逐步穩定。如果一直覺得自己的清潔或生活方式依舊無法擺脫痘痘困擾，盡早尋求專業皮膚科醫師協助，不要自行嘗試強效產品，才能夠真正留給皮膚休息空間。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法