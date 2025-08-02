明年健保總額逼近1兆 石崇良：健保是點燃再生醫療的火

健保署長石崇良提到，健保總額明年將逼近1兆元。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕健保總額明（2026）年將首度邁向1兆元，健保署長石崇良今（2日）出席台灣精準醫學學會舉辦的「再生醫療臨床試驗教育訓練課程」。他直言，「我們在思考，這麼大的健保支出，能不能變成對民眾健康與台灣產業的投資」，再生醫療是台灣下一個「護國神山」，而健保可以是點燃產業的那把火。

石崇良指出，今年健保總額為9286億元，明年若以5.5%成長估算，可達9800億元，再加上政府以公務預算挹注的181億元與癌症新藥基金預計從50億擴增至100億，健保整體支出將「逼近兆元」。

請繼續往下閱讀...

石崇良指出，再生醫療是值得長期投入的產業，除了法規支持與臨床基礎，健保也是關鍵角色。健保在2023年11月納入CAR-T細胞免疫治療，以暫時性支付每人819萬元治療費用，目前健保給付的CAR-T產品來自瑞士，另有美國藥廠提出申請，而台灣其實具備CAR-T細胞治療的研發與製造能力，「如果可以自己做，就可以用更實惠的價格照顧更多病人，甚至把它從第三線用藥拉到第二線。」

除了細胞療法，國內已有具代表性的基因治療成果。石崇良提到，由台大醫院胡務亮醫師團隊研發的AADC（芳香族 L-胺基酸類脫羧基酵素缺乏症）基因療法，已技轉美國藥廠，2022年取得歐盟藥證，去年也通過我國食藥署核准，目前正申請納入健保，不過藥價高昂、需1億元。

石崇良說，AADC缺陷症是一種先天性基因突變造成的神經遞質合成異常疾病，病童常在7歲以前出現肢體不協調、無力與長時間癲癇樣發作，過去多於5至6歲夭折，這款基因療法看臨床試驗結果，有機會延長壽命到20歲以上。這款藥是台灣自己研發的基因治療成果，「我們也有實力，不只是用國外的藥。」

目前我國再生醫療製劑已有6款獲得衛福部食品藥物管理署核准；石崇良說，其中2項已納入健保，包括CAR-T與每劑4900萬元的脊髓性肌肉萎縮症（SMA）用藥，其餘4項則為AADC缺乏症、黑矇症、A型與B型血友病，陸續啟動審查。

石崇良說，面對新興醫療發展快速、療效尚未完全確定，臨床成效與高昂費用成爲健保給付一大挑戰。為此健保署推動平行審查、擴大新藥預算、啟動癌症新藥暫時性支付機制，同時強化醫療科技評估量能，盼在保障療效與安全性前提下，讓創新藥物更早嘉惠病友，也為台灣再生醫療產業打開空間。

台灣精準醫學學會今（2日）舉辦「再生醫療臨床試驗教育訓練課程」。（記者邱芷柔攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法