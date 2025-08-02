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健康網》指甲出現黑線是癌症？ 學者：這5種情況快就醫
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕指甲上突然冒出一條黑線，讓你忍不住聯想到「癌症」嗎？其實，這可能只是單純的色素沉著，也可能是外傷或藥物副作用影響。營養學者洪泰雄提醒，若這條黑線顏色加深、變寬、邊緣不規則、突然出現，甚至擴散到指甲周圍皮膚，就有可能是罕見但嚴重的「指甲下黑色素瘤」，即惡性皮膚癌的一種。雖然大多數黑線是良性的，但千萬別掉以輕心，及早觀察變化、就醫檢查，才是守護健康的不二法門。
洪泰雄於臉書粉專指出，指甲上突然出現一條黑色或深褐色直線，有可能是以下幾種情況之一：
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1.最常見：色素沉著（Melanonychia）
是指甲床的黑色素細胞活性增加，導致黑色素沉積在指甲內。常見於有色人種、年長者、懷孕婦女、有慢性病的人。可能是良性的，但仍建議追蹤。
2.少見但嚴重：指甲下黑色素瘤（Subungual Melanoma）
這是一種罕見但危險的皮膚癌，屬於惡性黑色素瘤的一種，發生在手指或腳趾甲下方，以下情況需要特別警覺：
●黑線顏色變深、變寬。
●黑線邊緣不規則。
●黑線擴散到指甲周圍皮膚（Hutchinson’s sign）。
●指甲變形、裂開或疼痛。
●原本沒有，突然出現黑線。
3.其他可能原因
●外傷／夾到指甲（形成瘀血）。
●某些藥物副作用（化療藥、抗瘧藥等）。
●營養不良或慢性疾病（如愛迪生氏症）。
洪泰雄表示，「指甲有黑線等於皮膚癌」這樣的說法太簡化，應改為：「指甲上的黑線大多是良性，但若出現不規則變化、持續擴大，應盡快請皮膚科醫師檢查，排除黑色素瘤。」。別忽視指甲上的警訊，有些黑線可能是良性，但有些則可能藏有風險；指甲上的黑線不是一定是癌症，但若變粗、變黑、變形，建議給醫師看！
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