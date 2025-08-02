健康網》指甲出現黑線是癌症？ 學者：這5種情況快就醫

營養學者洪泰雄提醒，雖然大多數黑線是良性的，但千萬別掉以輕心，及早觀察變化、就醫檢查，才是守護健康的不二法門。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕指甲上突然冒出一條黑線，讓你忍不住聯想到「癌症」嗎？其實，這可能只是單純的色素沉著，也可能是外傷或藥物副作用影響。營養學者洪泰雄提醒，若這條黑線顏色加深、變寬、邊緣不規則、突然出現，甚至擴散到指甲周圍皮膚，就有可能是罕見但嚴重的「指甲下黑色素瘤」，即惡性皮膚癌的一種。雖然大多數黑線是良性的，但千萬別掉以輕心，及早觀察變化、就醫檢查，才是守護健康的不二法門。

洪泰雄於臉書粉專指出，指甲上突然出現一條黑色或深褐色直線，有可能是以下幾種情況之一：

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1.最常見：色素沉著（Melanonychia）

是指甲床的黑色素細胞活性增加，導致黑色素沉積在指甲內。常見於有色人種、年長者、懷孕婦女、有慢性病的人。可能是良性的，但仍建議追蹤。

2.少見但嚴重：指甲下黑色素瘤（Subungual Melanoma）

這是一種罕見但危險的皮膚癌，屬於惡性黑色素瘤的一種，發生在手指或腳趾甲下方，以下情況需要特別警覺：

●黑線顏色變深、變寬。

●黑線邊緣不規則。

●黑線擴散到指甲周圍皮膚（Hutchinson’s sign）。

●指甲變形、裂開或疼痛。

●原本沒有，突然出現黑線。

3.其他可能原因

●外傷／夾到指甲（形成瘀血）。

●某些藥物副作用（化療藥、抗瘧藥等）。

●營養不良或慢性疾病（如愛迪生氏症）。

洪泰雄表示，「指甲有黑線等於皮膚癌」這樣的說法太簡化，應改為：「指甲上的黑線大多是良性，但若出現不規則變化、持續擴大，應盡快請皮膚科醫師檢查，排除黑色素瘤。」。別忽視指甲上的警訊，有些黑線可能是良性，但有些則可能藏有風險；指甲上的黑線不是一定是癌症，但若變粗、變黑、變形，建議給醫師看！

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