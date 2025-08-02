限制熱量飲食恐增憂鬱風險！研究指男性與過重者影響最明顯

最新研究發現，限制熱量的飲食可能增加憂鬱風險，尤其對男性和體重超重者；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕科學新聞網站《SciTechDaily》報導指出，發表於期刊《BMJ Nutrition, Prevention & Health》的新研究發現，採行低熱量或營養限制型飲食的成年人，其憂鬱症狀風險顯著上升，尤以男性與過重族群最為明顯。研究團隊強調，相關結論仍受統計限制影響，需進一步研究驗證。

研究使用2007至2018年美國全國健康與營養調查（NHANES）資料，涵蓋28,525位成年受試者，所有人皆完成PHQ-9憂鬱症狀問卷。研究顯示，採取熱量限制飲食者的PHQ-9平均分數比未節食者高出0.29分，在過重者群體中差距更達0.46分；營養限制型飲食者分數增加則達0.61分。

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研究進一步指出，男性在節食下的情緒症狀表現較女性更為嚴重，特別在焦慮與身體不適方面差異明顯。研究者推測，男性對葡萄糖與Omega-3脂肪酸等營養素需求較高，可能使其在限制飲食下更易出現情緒低落。

然而研究屬觀察性設計，無法確定節食與憂鬱間的因果關係。作者表示，現實生活中節食常導致營養失衡與生理壓力，與先前臨床試驗在營養控制下的正面效果產生矛盾。

研究合著者之一、NNEdPro全球營養與健康研究機構首席科學家雷伊（Sumantra Ray）指出，限制性飲食與心理健康間的關聯值得重視，但此次研究在統計面仍有侷限，無法廣泛推論至所有族群。

這項研究提醒公眾與醫療專業者，在設計飲食策略時，不應忽略其對情緒與心理健康可能產生的影響。

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