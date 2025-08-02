「套針脊椎矯正」解除婦人長年脊椎側彎困擾

6旬婦人經嘉義陽明醫院「套針脊椎矯正手術」治療，達到脊椎矯正目的，身高增加5公分，改善背痛腳痲症狀。（骨科醫師李孔嘉提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕一位61歲婦人早年曾接受傳統脊椎鋼釘手術，後來又因脊椎側彎，導致長期腰酸背痛，不僅坐立困難，生活品質大幅下降，讓她對「開刀」充滿恐懼。日前經嘉義陽明醫院以「套針脊椎矯正手術」治療，不必用手術刀，局部麻醉即可完成，術後達到脊椎矯正目的，解除神經壓迫，改善背痛腳痲症狀。

婦人說，她因脊椎側彎，嚴重影響生活與外觀，加上罹患重症肌無力、糖尿病與重度憂鬱症，更對多種藥物過敏，日前在其他醫院聽聞需再次開刀時，當場落淚，堅拒接受治療。

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後來在友人介紹下，她到嘉義陽明醫院，尋求副院長李孔嘉醫師協助。李孔嘉採用創新「套針微創脊椎矯正術」，僅在局部麻醉下，以兩個針孔完成矯正與固定，全程僅30分鐘。術後婦人立即能下床行走，身高增加5公分，疼痛明顯緩解，原本駝背的姿勢改善，甚至能自信地穿上窄裙，重拾笑容與生活品質。

李孔嘉指出，許多脊椎患者因老化、外傷導致腰椎滑脫、退化性側彎或駝背，進而產生慢性疼痛、行動困難，甚至壓迫神經引發坐骨神經痛、雙腳無力，嚴重者更可能出現大小便困難的馬尾症候群。若曾接受過傳統鋼釘手術，再次開刀時往往需將原鋼釘拆除，並延伸固定區域，動輒40公分的大傷口、漫長恢復期，及高風險的神經損傷與感染，讓患者望而卻步。

李孔嘉說，「套針脊椎矯正術」適用於多數退化性脊椎疾病，且因採用局部麻醉與微創方式，大幅降低手術風險與恢復時間。手術過程出血量極少，術後無需穿鐵衣，也幾乎不需住院觀察，「對於年長、有慢性病、無法接受全身麻醉的病人，是一項重大突破」。

不過他提醒，每位患者病況與解剖結構不同，是否適合此項技術仍須由專業脊椎外科醫師詳細評估。

李孔嘉醫師採用創新「套針微創脊椎矯正術」，患者僅在局部麻醉下，以兩個針孔完成脊椎矯正與固定。（骨科醫師李孔嘉提供）

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